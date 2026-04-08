Per vivere nel castello più costoso d’Italia servono oltre 18 milioni di euro: ha una spa e un uliveto

Il castello più costoso d’Italia si trova a Piacenza, è di origini medievali ed è dotato di un giardino all’italiana, di una spa e di un enorme uliveto. Il suo prezzo? Oltre 18 milioni di euro.

Lionard Luxury Estate

In giro per l'Italia esistono numerose proprietà extra lusso dotate di ogni tipo di comfort che lasciano letteralmente senza fiato per bellezza ma il più delle volte il loro prezzo non è assolutamente alla portata di tutti. La più costosa in assoluto? Si trova a Piacenza ed è un antico castello medievale che è stato completamente ristrutturato in chiave iper contemporanea, diventando un rifugio intimo e suggestivo perfetto per coloro che vanno alla ricerca di comodità e privacy. Ha un giardino all'italiana, una spa, un uliveto e una enorme piscina esterna: quanto serve per vivere qui? Oltre 18 milioni di euro.

La storia del castello medievale tra le colline di Piacenza

La Lionar Luxury Estate, agenzia immobiliare specializzata in proprietà di lusso, ha diversi castelli italiani in vendita sul suo sito ufficiale ma ce n'è uno in particolare che non può fare a meno di attirare le attenzioni degli amanti del genere.

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Si tratta del più costoso in circolazione, si trova sulle colline di Piacenza e risale al periodo medievale, per la precisione al XIII secolo, quando venne costruito come roccaforte strategica e integrata nel sistema difensivo che controllava i passaggi tra le valli della Luretta e del Tidone. Inizialmente proprietà del Duca di Milano, Filippo Maria Visconti, nel ‘400 venne concesso a Filippo e Bartolomeo Arcelli, nominati conti di Val Tidone.

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Nel corso dei secoli ha spesso cambiato i proprietari ma a partire dalla seconda metà dell'800 è stato venduto prima al Collegio Morigi di Piacenza e infine alla famiglia Marchesi. L'originaria pianta quadrangolare, però, non è mai cambiata: ha gli edifici disposti intorno a un ampio cortile interno e quattro torri angolari circolari. Il fossato è stato rimosso ma ci sono ancora i resti dell'ingresso fortificato sul lato nord (che in passato era dotato di un ponte levatoio).

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Il giardino all'italiana e l'antica biblioteca nella torre

Il magnifico castello medievale sulle colline di Piacenza è stato interamente ristrutturato ma mantenendo intatto il suo fascino storico. Si estende su oltre 4.000 mq di spazio interno, a cui si aggiungono 80.000 mq di aree esterne: è dotato di sontuosi saloni, camere da letto con bagno privato, cucine attrezzate e addirittura una spa con bagno turco e sauna e una cantina storica.

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In una delle tue torri principali c'è un'antica biblioteca, mentre al primo piano ci sono le sale giochi e la sala cinema. È però la parte esterna a essere incredibilmente suggestiva.

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L'immobile è dotato di un enorme giardino all'italiana, di un rigoglioso uliveto, di un frutteto e di un bosco privato. Naturalmente non mancano una piscina panoramica con area solarium e un campo sportivo polivalente. Quanto costa vivere in un paradiso simile? Lionard Luxury Estate vende il castello a 18,5 milioni di euro. In quanti sarebbero disposti a spendere una cifra simile per dare il via a una vita da fiaba.