Monica Bellucci in total black ruba la scena a Cannes: tra pelle e pizzo è la diva del red carpet

Look total black per Monica Bellucci al Festival di Cannes, un outfit firmato Fendi che coniuga eleganza e mistero: si conferma una vera diva del red carpet.

Monica Bellucci a Cannes

Monica Bellucci ha fatto il suo ritorno al Festival di Cannes dopo quasi 10 anni di assenza: risale al 2019 la sua ultima sfilata sul fatidico tappeto rosso della kermesse, che tante volte ha calcato da diva del cinema internazionale quale è. Stavolta ha presenziato sulla Croisette in occasione della presentazione del film "Histoire de la nuit" della regista francese Léa Mysius. Nella pellicola l'attrice interpreta Cristina, una pittrice italiana la cui quotidianità viene sconvolta dalle vicissitudini dei suoi vicini di casa e dall'arrivo nel tranquillo villaggio in cui vive di tre misteriosi uomini. Per la serata ha scelto un look total black, elegante ma con un tocco più misterioso e contemporaneo.

L'abito ha sfilato da poco in passerella: fa parte della collezione Autunno/Inverno 2026 27 di Fendi, la prima realizzata da Maria Grazia Chiuri. È un abito nero lungo, nuance particolarmente cara a Monica Bellucci. Alle serate di gala, agli eventi più prestigiosi, si presenta sempre vestita di nero: la tonalità che sente più propria, che le dona un fascino senza tempo, davvero intramontabile. Stavolta la scelta è caduta su un capo che gioca mescolando diversi effetti: c'è il tocco audace portato dalla pelle nera liscia, c'è l'elemento più raffinato dato dal prezioso pizzo macramè lavorato con motivo floreale, ci sono le trasparenze che conferiscono al tutto un'aria femminile e sensuale.

Monica Bellucci in Fendi

La parte superiore ha un effetto camicia classica, con colletto e zip dorata, mentre la gonna copre i piedi e sfiora il pavimento; nel centro, la vita è segnata da una fascia. L'outfit è romantico, ma deciso, completato con pochette coordinata e reso più magnificente dai scintillanti gioielli di diamanti: un collier e anelli. L'attrice non è una fan del make-up esagerato e marcato. Ha sfilato anzi con un beauty look estremamente naturale: solo uno smokey eyes appena accennato e un velo di colore sulle labbra. La sua bellezza mediterranea l'ha resa famosa in tutto il mondo e nel tempo non ha mai stravolto la sua immagine a colpi di chirurgia, preferendo conservare la sua autenticità.

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Monica Bellucci

Fa parte di quella ristretta cerchia di donne del mondo dello spettacolo che vive con serenità il passare del tempo, prendendosi cura del corpo e della pelle senza ossessioni, senza rincorrere una perfezione estetica assoluta o l'eterna giovinezza.