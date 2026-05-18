Chiara Ferragni a Cannes 2026: sul red carpet sfila coperta di fiori con i capelli da diva

Chiara Ferragni è tornata al Festival di Cannes anche in questo 2026, lo ha fatto in occasione della prima del film Garance che si è tenuta ieri. Chi ha firmato il suo abito da sera con i fiori ricamati?

È in corso la 79esima edizione del Festival di Cannes e fino al prossimo 23 maggio saranno moltissimi gli attori e i registi che presenteranno i loro film in anteprima mondiale. Come da tradizione, ogni sera il red carpet viene letteralmente invaso da star di fama internazionale che ne approfittano per sfidarsi a colpi di stile. Ieri a essere arrivata "a sorpresa" alla Croisette è stata l'italianissima Chiara Ferragni, che ha sfilato sul tappeto rosso di Garance, film in Concorso scritto e diretto da Jeanne Herry. L'imprenditrice non è una novellina all'evento, anzi, vi ha partecipato altre 5 volte (anche con l'ex marito Fedez) e in tutti i casi è riuscita a catalizzare tutti i riflettori su di sé con dei look memorabili. Cosa ha indossato per questa nuova esperienza francese?

Chiara Ferragni con l'abito ricamato a mano a Cannes 2026

Negli scorsi anni a Cannes Chiara Ferragni aveva spaziato tra un maxi dress rosa (con tanto di collanina Leoncino dedicata al primo figlio), un lungo abito verde lime con decorazioni riciclate e un reggiseno scintillante abbinato a un inedito caschetto.

Chiara Ferragni a Cannes con gioielli Chopard

Per il ritorno al Festival, il primo a cui partecipa dopo il divorzio da Fedez, sotto consiglio dello stylist Salvatore Pezzella, ha puntato su un vestito d'archivio firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Si tratta di un modello a fondo verde scuro ma decorato all-over con dei fiori colorati ricamati a mano: ha la gonna aderente che diventa "a campana sugli orli", le spalline sottili, una scollatura profonda e una fascia di velluto che segna il punto vita. Ad aggiungere un tocco scintillante sono stati i gioielli Chopard, primo tra tutti il collier di diamanti con un maxi smeraldo pendente.

Chiara Ferragni in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

L'hair look da diva di Chiara Ferragni

Così come durante le precedenti esperienze alla Croisette, anche questa volta Chiara Ferragni non ha lasciato nulla al caso in fatto di look, anche quando si parla di "trucco e parrucco". Per completare il suo outfit in stile French Riviera ha pensato bene di rivoluzionare innanzitutto l'acconciatura (sotto la "supervisione" dell'hairstylist Davide Cicchello). Niente più pieghe lisce o beach waves, ha preferito ispirarsi alle dive d'altri tempi con delle onde scultoree portate con la riga di lato e un ciuffo voluminoso. Per quanto riguarda il make-up, curato da Serhat Sen, ha optato per un effetto glow molto evidente con pelle lucida e radiosa, scelta che si adegua alla perfezione all'estate ormai alle porte. Insomma, Chiara Ferragni continua a essere un'indiscussa icona fashion capace di rinnovarsi ma senza snaturarsi.