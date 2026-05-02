Chiara Ferragni, addio dress code da matrimonio: alla cerimonia veste di nero e ricicla il top di Cannes

Chi ha detto che le invitate al matrimonio devono indossare lunghi abiti principeschi in stile pastello? Chiara Ferragni ha stravolto il classico dress code da cerimonia in modo super glamour: ecco cosa ha indossato alle nozze degli amici Fabio Tameni e Patrick Dolci.

Chiara Ferragni è impegnatissima tra viaggi di lavoro, eventi glamour e vacanze con i figli ma, nonostante ciò, trova sempre il tempo per aggiornare i fan sui dettagli più originali ed emozionanti delle sue giornate. Ieri, ad esempio, ha partecipato al matrimonio dei suoi amici Fabio Tameni e Patrick Dolci, che hanno pronunciato il fatidico sì in una chiesa sconsacrata di Piacenza. Per l'occasione ha deciso di rinunciare ai classici abiti da cerimonia in tinte pastello e ha sfidato il dress code vestendosi di nero (con il top riciclato dal red carpet di Cannes).

Niente abiti pastello, Chiara Ferragni al matrimonio indossa il tailleur nero

Chi ha detto che le invitate ai matrimoni devono necessariamente indossare abiti lunghi e principeschi, preferibilmente in tinte pastello? Chiara Ferragni alle nozze di Fabio Tameni e Patrick Dolci ha stravolto le convenzioni, dicendo addio al classico dress code da cerimonia di nozze. Per lei niente tinte tenui tipicamente primaverili, ha puntato tutto sul nero, nuance solitamente bannata agli eventi di questo tipo ma che da sempre viene considerata il simbolo per eccellenza dell'eleganza.

Chiara Ferragni in Saint Laurent

A rendere ancora più rivoluzionario il look dell'imprenditrice è stato il modello scelto: alle tradizionali sirene lunghe fino ai piedi, ha preferito un tailleur mannish di Saint Lauren, per la precisione uno smoking con pantaloni dritti a vita alta e giacca monopetto con i revers in raso. Non sono mancati i tacchi alti, Chiara ha infatti indossato delle sling back in vernice nera di Le Silla.

Il look da matrimonio di Chiara Ferragni

Il top scintillante di Cannes 2019

A fare la differenza nel look da cerimonia di Chiara Ferragni è stato il top sotto-giacca che di sicuro tutti i suoi fan ricorderanno: si tratta, infatti, del reggiseno scintillante che aveva sfoggiato sul red carpet del Festival di Cannes nel 2019. Firmato Philosophy di Lorenzo Serafini, è un modello custom realizzato appositamente per lei dallo stilista: ha le bretelle e gli orli neri decorati con fiocchi e borchie, mentre le coppe sono ricoperte di cristalli silver.

Il top riciclato di Philosophy di Lorenzo Serafini

La scelta di stile "green" è stata molto apprezzata dai fan di Chiara, che l'hanno elogiata per aver riciclato un capo tanto iconico. L'outfit da cerimonia, nonostante fosse dark e anti-convenzionale, è risultato assolutamente impeccabile, a prova del fatto che stravolgere i classici dress code a volte può rivelarsi una scelta glamour e iper contemporanea.