Chiara Ferragni a Parigi dopo il proscioglimento: colomba e serratura, i simboli nascosti nel look

Chiara Ferragni alla sfilata di Schiaparelli della Paris Fashion Week

A Parigi è tempo di Fashion Week. La capitale francese sta ospitando le sfilate della Haute Couture dedicate alle collezioni Primavera/Estate 2026. Gli show animeranno la città fino al 29 gennaio, dunque c'è da aspettarsi il pieno di vip e celebrities agli eventi in calendario. Nel giorno del debutto ha sfilato Schiaparelli, che è sotto la direzione artistica di Daniel Roseberry. Erano presenti: Valentina Ferragni, Carla Bruni, Teyana Taylor, Demi Moore, Vincent Cassel. Non si è persa lo spettacolo Chiara Ferragni, che ama molto questa Maison di cui infatti è sempre stata ospite anche in passato. A conferma della sua predilezione per la Casa di Moda, è impossibile dimenticare le creazioni realizzate appositamente per lei quando è salita sul palco dell'Ariston.

Allo show di Schiaparelli l'imprenditrice ha sfoggiato un total look di palle marrone con dettagli in oro: gonna e giacca coordinati, con lupetto tono su tono e un paio di décolleté nere ai piedi con dettaglio gioiello. Per completare l'outfit ha aggiunto un paio di orecchini della Maison. Sono gli Orecchini Colomba da 1600 euro e rendono omaggio a uno dei codici iconici della Maison. Abbiamo visto questo simbolo riprodotto anche in versione spilla in un famoso look di Lady Gaga: quello dell'Inauguration Day 2021. La colomba, infatti, torna spesso ella storia della Maison sin dai tempi di Elsa Schiaparelli. La stilista la usava nelle sue creazioni, sia come stampa sugli abiti che per gli accessori. Era rimasta molto colpita dal quadro Oiseaux en cage – Uccelli in gabbia di Picasso, diventato una fonte di ispirazione ricorrente. Iconica è anche la forma della serratura, ugualmente ricorrente nelle collezioni della Casa di Moda e ripetuta di collezione in collezione. In questo caso è riportata sulla punta delle scarpe. nell'immaginario Schiaparelli è simbolo di mistero, enigma e prosegue quel fascino per le suggestioni surrealiste della stilista. Nell'identità della Maison, la serratura è una metafora della persona, di quel mistero che ognuno custodisce dentro di sé, con riferimento all'io interiore a cui non tutti possono avere accesso.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

La sfilata di oggi segna il ritorno nel mondo della moda di Chiara Ferragni dopo il proscioglimento. Il caso soprannominato Pandoro Gate ha molto segnato la sua reputazione e negli ultimi due anni il suo status di icona fashion ha subito uno scossone. Non a caso, anche molti brand l'hanno abbandonata. L'epilogo della vicenda giudiziaria, però, ha chiuso definitivamente questo capitolo buio della sua vita. È stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata. Per festeggiare, immediatamente l'influencer ha dato una buona notizia ai suoi follower e alla community che ha continuato a sostenerla: è la nuova testimonial di Guess.