Il significato dei vestiti di Chiara Ferragni a Sanremo e le opere che li hanno ispirati

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Dior

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha visto il debutto televisivo di Chiara Ferragni. Regina dei social e influencer per eccellenza, l'imprenditrice si è cimentata anche nelle vesti di conduttrice, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Tornerà sul palco dell'Ariston anche nella serata conclusiva della kermesse, quella in cui verrà eletto il vincitore di questa edizione numero 73 della gara canora. La 35enne per questa avventura ha scelto di affidarsi a due Maison a lei particolarmente care: Dior e Schiaparelli. Ha lavorato a stretto contatto coi rispettivi designer Maria Grazia Chiuri e Daniel Roseberry per realizzare qualcosa di molto personale, di incisivo non solo a livello estetico. Chiara Ferragni ha scelto di fare di più: non solo indossare delle creazioni d'Alta Moda, ma farle parlare e farle vivere sul suo corpo affinché si caricassero di nuovi significati.

"Pensati libera": il significato del primo vestito di Chiara Ferragni

Per il primo ingresso in scena Chiara Ferragni ha puntato sull'intramontabile eleganza del nero, un abito da sera con scollatura strapless e gonna a ruota, abbinato a una stola color panna poggiata sulle spalle. Ma non una semplice stola qualsiasi. "Pensati libera": c'era scritto così sull'accessorio, due parole rivolte alle donne per ribadire l'importanza di uscire dalle gabbie imposte dal patriarcato, dal sessismo e dal maschilismo, in nome della propria indipendenza sotto ogni aspetto. Sul palcoscenico più popolare d'Italia, l'imprenditrice ha ribadito con due semplici parole l'importanza di potersi esprimere oltre ogni stereotipo, oltre le etichette e le aspettative altrui, mettendo al primo posto il proprio valore e la propria unicità.

Chiara Ferragni in Dior

L'idea di questo abito è nata da una conversazione tra la Ferragni, la Chiuri e Fulvia Carnevale del duo artistico Claire Fontaine. "Pensati libera" è proprio il claim di un'opera del duo, che tratta soprattutto temi legati al femminismo. Ha rivendicato la paternità di questa espressione anche cicatrici.nere, street artist e tatuatore bolognese, che nell'abito manifesto della Ferragni ha visto un plagio.

Pensati libera, opera di Claire Fontaine

Chiara Ferragni "indossa" le parole degli haters

Il secondo abito di Chiara Ferragni era nuovamente un look firmato Dior, una creazione unica nella sua semplicità. Sul candido vestito, infatti, erano state ricamate in nero alcune critiche degli haters rivolte nel corso del tempo all'imprenditrice. Si tratta di offese gratuite scagliate con violenza per ferire, per generare vergogna e senso di colpa in quanto donna, in quanto moglie e in quanto madre: da "disgustosa" a "rifatti il seno" fino a "mamma escort". La scelta cromatica non è stata casuale. Le frasi di disprezzo ricamate con perline nere su tessuto bianco sono simbolicamente parole scritte su pagine di un libro tutto da completare: ma ognuno deve essere autore del proprio finale, senza farsi scalfire dall'odio e dalla cattiveria, senza farsi abbattere, ma andando sempre avanti con sicurezza in nome dell'amore, verso se stessi e il prossimo.

Chiara Ferragni in Dior

Perché Chiara Ferragni era "nuda" sul palco

Molto discusso è stato il look nude di Chiara Ferragni, sul palco dell'Ariston, ispirato a Eva di Lucas Cranach. L'imprenditrice ha scelto di osare: ha indossato un vestito con sopra disegnate le fattezze reali del suo corpo, le sue forme di donna. Il vestito era una rivisitazione di un modello della collezione Couture Primavera/Estate 2018 di Dior, una linea nata per volontà della Chiuri proprio per celebrare le donne.

Eva, opera di Lucas Cranach

E l'influencer ha voluto fare proprio questo: invitare le donne a non vergognarsi, a non sentirsi mai in colpa e in guerra col proprio corpo, ma piuttosto a volergli bene. Chiara Ferragni ha sottolineato l'importanza di essere padrone di se stesse e consapevoli del proprio corpo. Con questo abito, la Ferragni ha anche letto il suo monologo, una lettera indirizzata alla Chiara bambina, ma potenzialmente rivolta a tutte le donne che non si sentono "abbastanza".

Chiara Ferragni in Dior

Il messaggio nascosto nella gonna-gabbia

Chiara Ferragni ha chiuso la prima serata sanremese con una tuta nude tempestata di cristalli abbinata a gonna-gabbia. Questo quarto look, come i precedenti, ha un significato ben preciso ed è stato scelto per lanciare un messaggio. La gonna-gabbia indica metaforicamente tutte le gabbie di cui le donne sono quotidianamente vittime: imprigionate da etichette, stereotipi, luoghi comuni, maschilismo, sessismo. Prende ispirazione dall’opera di Jana Sterbak. Maria Grazia Chiuri ha voluto rappresentare questo concetto di "trappola", ma legandolo a un messaggio di speranza. Ecco perché Chiara Ferragni ha fatto indossare lo stesso identico look a sua figlia Vittoria. Le bambine di oggi sono le donne del domani: il mondo è proprio nelle loro mani.