Chiara Ferragni, un corpo nudo sul secondo vestito Schiaparelli: il look body painting è un inno di libertà Primo cambio d’abito per Chiara Ferragni: il secondo look della finale di Sanremo manda un messaggio alle donne.

Chiara Ferragni è la co-conduttrice della finale di Sanremo 2023 e ha incantato tutti con un nuovo cambio d'abito: dopo l'abito con il seno d'oro ha sfoggiato un vestito "dipinto" sul corpo, che evoca le forme femminili con pennellate d'oro e di blu. Anche questo look, essenziale ed evocativo, nasconde un potente significato simbolico.

Il secondo look della finale di Sanremo

A pochissima distanza dalla prima apparizione sul palco Chiara Ferragni si è cambiata d'abito: il secondo look è con un vestito scivolato color turchese dalla linea semplice ed essenziale, impreziosito da pennellate d'oro che evocano le forme del corpo nudo. Il corpo femminile, con la sua sensualità e la sua potenza, è il filo conduttore dei look scelti dall'imprenditrice digitale per la sua avventura alla co-conduzione di Sanremo.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

Anche il secondo abito è stato creato per lei dallo stilista Daniel Roseberry di Schiaparelli da un'idea di Chiara Ferragni e di Fabio Maria Damato, il manager che sta curando lo styling dei suoi outfit sanremesi. Il dettaglio in più? Le labbra rosso fuoco: il make up è affidato ancora una volta a Manuele Mameli.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

Il significato dell'abito ‘dipinto' di Chiara Ferragni

Il secondo abito si chiama body painting e l'ispirazione, ancora una volta, arriva dall'arte: "L’audacia di quel gesto artistico e scandaloso dell’artista Yves Klein ha ispirato il look – ha scritto l'imprenditrice su Instagram – Nel lavoro dell’artista francese i corpi delle donne erano liberati dalla loro immobilità di manichino e chiamati a imprimere autonomamente le proprie forme su grandi canvas bianchi da dipingere in blu".

Anche stavolta l'influencer vuole mandare un messaggio alle donne attraverso i suoi vestiti: "Liberate il vostro corpo e fatene ciò che volete perché il corpo della donna è il capolavoro massimo della creazione".