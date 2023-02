Chiara Ferragni con il seno d’oro alla finale di Sanremo: incanta con l’abito scultura Chiara Ferragni torna sul palco dell’Ariston come co-conduttrice della serata finale di Sanremo, regalandoci un look ancora più spettacolare.

Dopo aver aperto il Festival di Sanremo in una serie di abiti-manifesto, Chiara Ferragni torna sul palco dell'Ariston come regina dell'ultima serata, quella della finalissima. Sarà lei, accanto ad Amadeus e a Gianni Morandi, a incoronare il vincitore della gara. Per l'ultima serata Chiara Ferragni è riuscita di nuovo a lasciare tutti a bocca aperta con un magnifico outfit firmato Schiaparelli con un abito scultura con il seno d'oro.

Il look di Chiara Ferragni per la finale di Sanremo

Chiara Ferragni ha sceso le scale dell'Ariston mano nella mano con i conduttori Amadeus e Gianni Morandi: per iniziare la serata finale ha scelto un abito blu zaffiro dal taglio obliquo firmato Schiaparelli. L'abito sottoveste lasciava intravedere un bustino dorato, come una corazza, che ricalca il motivo dei seni dipingendoli d'oro.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

La stessa influencer ha spiegato il senso dell'abito con un post su Instagram. Il vestito è dedicato alla maternità e ha un profondo significato: "Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri. La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto è stato il tema che abbiamo chiesto di elaborare". Anche la scelta del satin blu non è casuale: "Da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d’oro. Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno".

Chiara Ferragni con Gianni Morandi e Amadeus

Chiara Ferragni porta il surrealismo di Schiaparelli a Sanremo

Chiara Ferragni oggi ha saltato la tradizionale conferenza che anticipa le puntate, alimentando la curiosità per gli outfit dell'ultima serata. Se pensavamo di aver visto tutto con gli spettacolari look di Dior – dal vestito nude all'abito gabbia – Chiara Ferragni ci ha dimostrato il contrario. Del resto, la moda è il suo mestiere: per la serata finale si è affidata allo stilista Daniel Roseberry di Schiaparelli, Maison surrealista nata dal genio di Elsa Schiaparelli che, grazie al nuovo direttore creativo, ha conquistato i red carpet di tutto il mondo con abiti scultura sempre inaspettati. E inaspettato il look di Chiara Ferragni lo è davvero: un bustier dorato riproduce la scultura del seno e di una collana con lucchetto, seguendo la scia dei look "anatomici" che tanto piacciono alla regina delle influencer.