Amadeus a Fanpage.it: “Che soddisfazione vedere le canzoni di Sanremo prime nelle classifiche 2023” Amadeus ha commentato a Fanpage.it i risultati delle classifiche FIMI di fine anno che vedono tre canzoni del Festival di Sanremo ai primi tre posti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

74 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amadeus al Festival di Sanremo 2023 (LaPresse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nei giorni scorsi sono state rese note le classifiche FIMI/Gfk che riportano quelli che sono i risultati degli album e delle canzoni più ascoltati del 2023, anno che ha visto ancora una volta protagoniste i brani del Festival di Sanremo. Le prime re posizioni della classifica dei singoli, infatti, è occupata – con posizioni diverse – dai tre brani che hanno occupato il podio sul palco dell'Ariston. Al primo posto, infatti, ha chiuso Cenere, la canzone con cui Lazza ha esordito al Festival, classificandosi al secondo posto dietro a Marco Mengoni e la sua Due vite, che a fine anno ha chiuso in seconda posizione, mentre mantiene il terzo posto sia a Sanremo che nelle classifiche di fine anno Mr.Rain con la sua Supereroi.

Grande merito del risultato delle canzoni del Festival di questi ultimi anni va senza dubbio ad Amadeus, conduttore ma soprattutto direttore artistico di Sanremo, ovvero colui che materialmente ha la parola finale sulle canzoni che gareggeranno sul palco dell'Ariston. È stata la sua mano quella che ha definitivamente sdoganato il festival ai grandi nomi della musica italiana, mettendo, come si suol dire, l'orecchio a terra e capendo dove stava andando la musica italiana, dando spazio all'urban e il rap nelle sue varie declinazioni, dando fiducia ai giovani e soprattutto mettendo a regime le esibizioni di artisti e artiste che erano già storia della musica indie italiana, ma che al festival andavano solo come "quota". Se Marco Mengoni è da anni un Big anche del mondo mainstream, Lazza e Mr.Rain sono l'esempio di quello che scrivevamo, con il primo che è stato il rapper più venduto del 2022 e Mr.Rain un nome con un pubblico vastissimo anche se meno noto al grande pubblico.

A Fanpage.it Amadeus ha commentato l'ottimo risultato delle canzoni del Festival che hanno occupato il podio della classifica di fine anno, ma che con Tananai e la sua Tango può contare un altro brano nella top 5: "Per me è una grandissima soddisfazione. Fin dal primo giorno di direzione artistica il mio obiettivo era portare le canzoni del Festival nelle classifiche, il desiderio di vederle durare il più a lungo possibile, non solo nei classici venti giorni dopo il Festival. L'ho sempre detto e lo ribadisco: ‘Per me la parte più importante di Sanremo sono le canzoni in gara'. Vedere questi risultati mi rende felice per il lavoro svolto, per la gente che ascolta la musica del Festival, per la discografia e per i cantanti. La grande gratificazione è leggere le classifiche o vedere gli artisti che vengono al Festival con una luce maggiore il giorno dopo".

Amadeus al Festival di Sanremo 2023 (LaPresse)

E quest'anno potrebbe addirittura migliorare ancora, visti i nomi selezionati per concorrere tra i 30 Big in gara. Innanzitutto Amadeus si è assicurato il cantante con l'album più ascoltato del 2023, ovvero Geolier che lo scorso anno ha chiuso in testa con "Il coraggio dei bambini" e da anni è l'esponente più in crescita nel mondo del rap italiano. Il rapper esordirà al festival con una canzone in napoletano, ovvero "I p' me, tu p' te", ma nelle cinque serate saranno tanti gli artisti e le artiste che in questi ultimi anni hanno conquistato ottimi risultati in streaming e anche live. Sul palco dell'Ariston, per esempio, saliranno Annalisa, vera rivelazione del 2023 (grazie a brani come Bellissima e Mon Amour) assieme ai The Kolors e Italodisco, anch'essi in gara a febbraio, poi ci saranno Emma, che ha pubblicato uno dei tormentoni dell'esteta scorsa, ovvero Taxi sulla Luna, oppure i Negramaro e Alessandra Amoroso, da anni sulla cresta dell'onda, senza contare artisti come Mahmood – che il Festival lo ha vinto due volte – e Ghali, tra gli altri.