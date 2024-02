Sanremo 2024, la finale in diretta stasera: attesa per la classifica generale, polemiche su Giolier primo davanti a Angelina Mango

Stasera in onda su Rai1 a partire dalle 20:40 la finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 con Amadeus e Fiorello co-conduttore: sul palco dell'Ariston per la quinta serata si esibiranno con le loro canzoni tutti e 30 i cantanti in gara in ordine di scaletta: aprono Renga e Nek, chiude Rose Villain. Tra i favoriti per la vittoria finale secondo i pronostici Angelina Mango, Geolier e Loredana Bertè.

Cresce l'attesa per la classifica generale che sarà svelata a inizio serata prima di dare il via al televoto. Polemiche per top Five della serata cover che ha visto la vittoria di Geolier, fischiato dall'Ariston, davanti ad Angelina Mango che ha omaggiato il padre Pino con La Rondine.

Ospiti della serata l'etoile Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti che festeggerà i 60 anni della sua famosissima Non ho l'età. Sul palco dell'Ariston anche Claudio Gioè, che presenterà Makari 3, e Luca Argentero. A infiammare Piazza Colombo ci sarà Tananai mentre Tedua si esibirà sulla nave Smeralda. Restano alti i dati degli ascolti di questa kermesse canora: la quarta serata del Festival è stata seguita da 11.893.000 spettatori per il 67.8% di share.

