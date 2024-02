La classifica completa della finale di Sanremo 2024: fischi per Geolier in testa Amadeus ha annunciato la classifica provvisoria all’inizio della finale di Sanremo 2024. Ha vinto Geolier, seguito da Angelina Mango. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Amadeus ha annunciato la classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2024 nei primi momenti della finale: è la prima volta che viene mostrata durante la kermesse, dopo la somma delle classifiche finali di tutte le altre serate. Infatti, si tratta della somma di tutti i voti accumulati durante le scorse serate e al primo posto troviamo Geolier, seguito da Angelina Mango e Annalisa. Subito dopo l'annuncio del secondo posto di Angelina Mango, sono partiti i fischi dell'Ariston. Qui la classifica completa della finale di Sanremo 2024.

Geolier Angelina Mango Annalisa Ghali Irama Mahmood Alessandra Amoroso Loredana Bertè Diodato Alfa Il Volo Emma Gazzelle Fiorella Mannoia The Kolors Il Tre Santi Francesi Mr.Rain Negramaro Ricchi e Poveri Dargen D'Amico Big Mama Rose Villain Clara Maninni Renga e Nek BNKR44 La Sad Fred De Palma Sangiovanni

Come si vota nella finale di Sanremo 2024

nella quinta serata i 30 campioni saranno giudicati solo dal televoto che andrà a sommarsi alle precedenti classifiche. Al termine della quinta serata per decretare il vincitore del 73° Festival di Sanremo tra i 5 finalisti, ci sarà una nuova votazione così divisa: il 34% al televoto, il 33% alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e il 33% alla Giuria della Radio. Amadeus, dopo aver chiuso le votazioni, annuncerà il vincitore del Festival di Sanremo 2024.

Si ripetono i fischi per Geolier durante la finale di Sanremo 2024

Una volta annunciata la classifica, il pubblico insorge con nuovi fischi in seguito all'annuncio di Geolier in prima posizione. Il conduttore, quindi, prova a quietare i presenti: "Posso dire una cosa? Io capisco che questo fa parte della storia di Sanremo, ci sono i gruppi i fan ed è giusto che sia così, vi chiedo solo il rispetto per tutti e trenta i cantanti in gara".