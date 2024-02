Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024 secondo i lettori di Fanpage.it Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024 tra i 30 Big in gara? Fanpage.it ha aperto un sondaggio per raccogliere le preferenze dei lettori a poche ore dalla finale del 10 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024? La finale di questa edizione della kermesse musicale, condotta da Amadeus, andrà in onda sabato 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1. I lettori di Fanpage.it hanno partecipato a un sondaggio per stabilire, secondo loro, chi merita la vittoria tra i 30 Big in gara.

La top Five della prima serata di Sanremo 2024

Quest'anno il pubblico consocerà la classifica parziale, con i 30 Big in gara, sono all'inizio della serata finale. Finora, sono stati svelati solo i primi 5 artisti di ogni serata. Di seguito la Top Five della prima serata, avvenuta il 6 febbraio al Teatro Ariston, dove tutti gli artisti si sono esibiti:

Loredana Bertè – Pazza Angelina Mango – La noia Annalisa – Sinceramente Diodato – Ti Muovi Mahmood – Tuta gold

La classifica della seconda serata

Nella seconda serata del 7 febbraio sono stati solo 15 dei 30 Big a esibirsi sul palco del Teatro Ariston, ‘presentati' dal resto dei colleghi e sfidanti. Ecco quale è stata la Top Five al termine di tutte le esibizioni:

Geolier – I p'me, tu p' te Irama – Tu no Annalisa – Sinceramente Loredana Bertè – Pazza Mahmood – Tuta gold

La classifica della terza serata

Nella terza serata dell'8 febbraio si sono esibiti gli altri 15 cantanti in gara con i rispettivi brani. Di seguito la classifica al termine della serata:

Angelina Mango – La noia Ghali – Casa mia Alessandra Amoroso – Fino a qui Il Tre – Fragili Mr Rain – Due altalene