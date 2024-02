Quanti voti ha dato davvero la sala stampa del Festival di Sanremo a Geolier: il nostro calcolo Al momento non c’è ancora un dato ufficiale sul punteggio assegnato dalla sala stampa e dalla giuria radio ai primi cinque classificati del Festival di Sanremo. Con qualche nozione di algebra però è possibile risalire a questo punteggio partendo dagli unici dati di cui siamo certi: il televoto e il punteggio finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Ormai i voti che servono per decidere il vincitore del Festival di Sanremo 2024 sono noti. Il 34% viene dal televoto, il 33% dalla sala stampa e l’ultimo 33% viene dalla giuria delle radio. È questo meccanismo che durante la finale di Sanremo ha permesso la vittoria di Angelina Mango davanti a Geolier, nonostante il 60% del televoto avesse espresso una preferenza chiara. La Rai ha pubblicato solo il dato finale raggiunto da Geolier: quel 25% che lo ha fermato in seconda posizione. Ma quanto è pesato il voto della sala stampa?

Dopo la finale è circolato uno screenshot con una tabella di voti in cui venivano rappresentati tutti i voti assegnati ai cantanti in gara. Qui si lèggevano tutti i dati scomposti. Geolier avrebbe preso l’1,5% dei voti dalla sala stampa e il 14,1% dei voti dalla giuria delle radio. Due dati che insieme al 60% del televoto portavano al risultato del 25,2%. Fonti interne alla Rai hanno poi smentito questa tabella: abbiamo provato a fare noi un calcolo.

Come trovare il voto esatto della sala stampa e della giuria radio

Partendo dai dati di cui siamo certi, cioè il televoto e il numero finale di preferenze, abbiamo calcolato i dati che ci mancavano. Solo un chiarimento: in questo modo possiamo calcolare in modo abbastanza accurato la media dei voti attribuiti da sala stampa e dalla giuria delle radio. Non è possibile calcolare con esattezza quanto abbia pesato da solo il voto della sala stampa e quanto invece abbia pesato il voto della giuria delle radio. Vi lasciamo qui la formula che abbiamo usato. Y è la media del voto tra sala stampa e giuria delle radio, X è il televoto e Z è il totale.

FANPAGE | La formula usata per calcolare il voto di sala stampa e giuria delle radio

In base a questi risultati il voto combinato di sala stampa e giuria delle radio per Geolier dovrebbe essere 7,3%. Molto più alti i voti per Angelina Mango e Annalisa, rispettivamente 52,8% e 21,8%. Meglio anche per Ghali che ha ottenuto l’11,6% dei voti. Ad aver ottenuto un punteggio più basso è stato invece Irama che preso solo il 6,6% dei voti.