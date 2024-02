Amadeus in lacrime alla sua ultima conferenza stampa di Sanremo: “Non fate così che mi commuovo” Amadeus commosso durante l’ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2024: il conduttore e direttore artistico della kermesse è stato accolto da una standing ovation della sala stampa e si è lasciato andare alle lacrime per l’emozione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Amadeus commosso durante la conferenza stampa post finale del Festival di Sanremo 2024. Il conduttore e direttore artistico della kermesse è stato accolto da una standing ovation della sala stampa e si è lasciato andare alle lacrime. Non è riuscito a trattenere l'emozione per il suo ultimo Festival, che nell'ultima serata ha registrato un record di ascolti con oltre il 70% di share.

Standing ovation in sala stampa, Amadeus si commuove

Arrivato in sala stampa, Amadeus è stato accolto da un lunghissimo e fragoroso applauso, con una standing ovation dei giornalisti presenti. Inizialmente, il conduttore e direttore artistico ha cercato di trattenere l'emozione: "Vi prego, basta applausi altrimenti mi commuovo", poi però non ce l'ha fatta e si è commosso. Questa mattina, 11 febbraio, è stata la sua ultima conferenza stampa al termine del suo ultimo Sanremo, dopo 5 anni consecutivi in cui è stato protagonista. E mentre si è aperto il toto nomi per il suo successore, tra i quali si vocifera Alessandro Cattelan, Amadeus si gode gli ottimi risultati della finale, che ha totalizzato oltre 14milioni di spettatori con uno share del 74% di share.

Amadeus chiama Fiorello in conferenza

Durante la conferenza stampa, Amadeus poi non ha potuto fare a meno di chiamare il collega e amico Fiorello, comapgno di questi cinque anni e della serata finale, dove è stato co-conduttore. "Ho letto un po di tutto, ringraziali perché sono stati veramente carini con noi", ha detto Fiorello parlando con i giornalisti. Poi insieme hanno riso e ironizzato sugli argomenti che sono stati al centro di questa edizione delle kermesse, come il tema della ‘pubblicità occulta', emersa con John Travolta e le sneakers U-Power.