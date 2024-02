Sanremo 2024, la conferenza stampa della terza serata in diretta con Amadeus e Teresa Mannino alle 12: alti gli ascolti della seconda puntata

La Rai ha avviato una procedura disciplinare nei confronti di un tweet presumibilmente pubblicato da un giornalista del servizio pubblico accusato di avere ridicolizzato l'outfit di BigMama, una delle artiste in gara a Sanremo. Il professionista in questione – la cui identità non è stata resa nota – è accusato di body shaming. Con una nota diffusa da Viale Mazzini, l'Amministratore delegato Roberto Sergio ha fatto sapere che "appena appresa la notizia del tweet denigratorio nel confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming".