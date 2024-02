La scaletta della terza serata di Sanremo 2024 La scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2024 e il programma di giovedì 8 febbraio 2024: i cantanti in gara in ordine di uscita, le canzoni dei 15 Big che si esibiranno questa sera, gli ospiti e come votare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per la terza serata del Festival di Sanremo 2024 in programma questa sera, giovedì 8 febbraio 2024, alla conduzione insieme ad Amadeus ci sarà la comica e attrice Teresa Mannino in veste di co-conduttrice. Da scaletta, si esibiranno 15 dei 30 cantanti Big in gara e la modalità di voto sarà divisa tra la giuria delle radio (che avrà un peso del 50% sul voto complessivo) e del pubblico a casa tramite televoto (50%). Durante la conferenza stampa di questa mattina, i 15 cantanti che si esibiranno stasera saranno presentati dai 15 artisti in gara ieri, e che avranno dunque il compito di introdurre la performance.

La scaletta della terza serata di Sanremo 2024: chi si esibisce giovedì 8 febbraio

Ecco la scaletta della terza serata di Sanremo 2024, con i 15 Big che si esibiranno questa sera, giovedì 8 febbraio 2024: