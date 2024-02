Sanremo 2024, la scaletta e a che ora inizia la terza serata: cantanti, canzoni e ospiti del Festival in ordine di uscita

Come di consueto, Amadeus ha scelto chi sarà al suo fianco nel corso delle cinque serate del Festival. Ad accompagnare il conduttore in questa terza serata sarà Teresa Mannino. L’attrice e comica siciliana si trova per la prima volta a calcare il palcoscenico dell’Ariston. Non mancheranno momenti intrisi di comicità che la vedranno protagonista e, anche se questo non è l’anno dei monologhi, non è escluso che proprio lei possa intrattenere il pubblico, ma a suon di risate.