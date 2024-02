Il testo e il significato di Fino a qui, la canzone di Alessandra Amoroso a Sanremo 2024 Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Fino a qui. Qui il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandra Amoroso, Sanremo 2024

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessandra Amoroso arriva al Festival di Sanremo 2024 con il brano Fino a qui. Si tratta dell'esordio assoluto per la cantante salentina, con un brano scritto insieme a lei da Federica Abbate e dalla coppia Takagi e Ketra. Amoroso è salita già sul palco del Festival di Sanremo, la prima volta nel 2010, ospite nella serata cover del futuro vincitore del Festival Valerio Scanu. Due anni più tardi, invece, con un'altra concorrente di Sanremo 2024: Emma Marrone, ancora durante la serata cover. Una lunga pausa fino al 2019 dov'è super ospite del Festival condotto da Claudio Baglioni, mentre tra il 2020 e il 2021, ha preso parte prima con le protagoniste di Una, Nessuna. Centomila per l'annuncio del primo concerto: l'anno successivo invece, con Matilde Gioli, ha interpretato un monologo per per sostenere i lavoratori dello spettacolo fortemente colpiti dalla pandemia.L'orchestra durante la sua esibizione sarà diretta dal maestro Francesco Mancarella. Qui il testo e il significato di Fino a qui.

Il testo di Fino a qui

Roma dorme

Per miracolo

Le sue piazze

I suoi caffè

Caramelle anti-panico

Alle 2:43

Un’altra notte di pioggia

Scivola come una goccia

Non sanno che sto male

Forse nemmeno gli importa

Prendo la borsa

Esco di corsa

Fuori un

Freddo cane

Io che da sola

Non so stare

Ad occhi chiusi

Sopra la follia

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

Ma che sarà mai

Se ti sembro un po’ smarrita

In questa notte infinita

So chi sono io

Nello spazio

Una formica

Che si perde tra i vicoli

Di questa città

Che mi ascolta

Come nessun altro

Ha fatto mai con me

Va bene

Io prendo la borsa

Esco di corsa

Fuori il temporale

Io che da sola

Non so stare

Ad occhi chiusi

Sopra la follia

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

E quante notti

Sono stata sveglia

A disegnare sul soffitto

Anche solo una stella

A sentirmi

Come Sally

Senza avere più voglia

Di fare la guerra

E poi cadere cadere

Cadere cadere

Cadere giù

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

Il significato di Fino a qui

Alessandra Amoroso sarà una delle protagoniste sul palco dell'Ariston di Sanremo 2024: al suo esordio assoluto si presenta con Fino a qui, una ballad che cita la pellicola L'odio e Sally di Vasco, raccontando il malessere degli ultimi mesi. Ha spiegato così la canzone nell'intervista a RaiPlay: "La mia canzone è una ballata che parla di consapevolezza. Questa è la prima volta in gara, sono molto emozionata e confusa, non vedo l’ora di essere sul palco".