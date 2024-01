Chi ha scritto le canzoni di Sanremo 2024: Petrella in testa, ci sono anche Madame e Zanotti dei PTN Ecco chi sono gli autori che hanno lavorato a più brani del prossimo Festival di Sanremo 2024: in testa Davide Petrella e Jacopo Ettore, sorpresa per Riccardo Zanotti dei PTN e Madame. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Madame, Davide Petrella e Riccardo Zanotti, foto di LaPresse e Comunicato Stampa

Nelle scorse ore, sono stati svelati tutti gli autori che hanno partecipato ai brani iscritti al prossimo Festival di Sanremo 2024, che si terrà dal 6 al 10 febbraio. Una lista di volti noti della scena autoriale italiana, basti pensare a Davide Petrella e Jacopo Ettore che hanno rispettivamente lavorato a 4 brani del Festival, ma anche qualche sorpresa. Tra i nomi noti che vengono all'occhio immediatamente, c'è quello di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, già protagonista lo scorso anno, quando era stato tra gli autori di Terzo cuore di Leo Gassmann. L'autore, originario di Bergamo, non parteciperà come concorrente tra i Big con il suo gruppo, come nel 2020 con Ringo Starr, ma ha firmato uno dei singoli più attesi sul palco di Sanremo: Autodistrutto del gruppo La Sad, insieme a Botticini, Paganelli, Clemente e Fonte.

Riccardo Zanotti dei PTN e Madame al Festival di Sanremo 2024

Non è l'unica sorpresa tra i brani del Festival, anzi. Tra i nomi noti appare anche quello di Madame: l'artista vicentina infatti ha partecipato alla scrittura del brano di Angelina Mango La Noia, accompagnata dalla stessa cantante e dal produttore Dario Faini, in arte Dardust. Non è il primo tentativo da autrice della cantante, che un anno fa era stata protagonista nell'ultimo disco di Laura Pausini, scrivendo per lei Scatola. Lo stesso Dardust ha partecipato alla creazione di un altro brano del Festival, quello del duo Renga e Nek dal titolo Pazzo di te. Il dream team degli autori italiani continua con Federica Abbate che ha partecipato a Fino a qui di Alessandra Amoroso, ma anche a Mariposa di Fiorella Mannoia: segue Francesco Katoo Catitti che ne firma 3 con Diamanti Grezzi di Clara, Tuta Gold di Mahmood e Un ragazzo e una ragazza dei The Kolors.

Il meglio della scena autoriale italiana sarà a Sanremo 2024

Nella corsa ci sono anche Paolo Antonacci e Davide Simonetta, storici autori anche di Fedez, che hanno lavorato a Sinceramente di Annalisa, mentre il primo ha collaborato anche alla produzione di Apnea di Emma Marrone e I p’ me, tu p’ te di Geolier. Proprio in questo brano c'è anche la presenza di Francesco D'Alessio, direttore d'orchestra nel 2022 per LDA e nipote dell'autore napoletano Gigi D'Alessio. Al Festival si rivedrà anche Alessandro La Cava, presente in Diamanti Grezzi di Clara. C'è chi invece ha preferito lavorare da solo all'aspetto autoriale del brano sanremese, come Big Mama con La rabbia non ti basta, Diodato con Ti muovi, Irama con Tu no, i Negramaro con Ricominciamo tutto e i Santi Francesi con L'amore in bocca. Tra i protagonisti degli ultimi festival di Sanremo anche Michelangelo, il producer di Blanco, che ha lavorato sia al brano di Geolier che a Casa mia di Ghali.

Tutte gli autori delle canzoni di Sanremo 2024

Alessandra Amoroso – Fino a qui (A. Amoroso, F. Abbate, J. Ettorre, A. Merli e F. Clemente)

Alfa – Vai! Alfa (M. A. Jackson e I. B. Scott)

Angelina Mango – La noia (A. Mango, Madame e Dardust)

Annalisa – Sinceramente (Annalisa, D. Simonetta, P. Antonacci e S. Tognini)

BigMama – La rabbia non ti basta (Big Mama)

Bnkr44 – Governo punk (D. Caponi, A. Locci, D. Lombardi, P. Serafini, M. Vittiglio e J. Ettorre)

Clara – Diamanti grezzi (C. Soccini, A. La Cava e F. Catitti)

Dargen D’Amico – Onda alta (D. D’Amico, E. Roberts, G. Fazio, S. Marletta e Cheope)

Diodato – Ti muovi (Diodato)

Emma – Apnea (E. Marrone, P. Antonacci, J. Boverod e D. Petrella)

Fiorella Mannoia – Mariposa (F. Mannoia, C. Di Francesco, M. Cerri, Cheope e F. Abbate)

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole (F. De Palma, J. Ettorre e J. Boverod)

Gazzelle – Tutto qui (Gazzelle e F. Nardelli)

Geolier – I p’ me, tu p’ te (Geolier, D. Simonetta, P. Antonacci, D. Totaro, F. D’Alessio, G. Petito e Michelangelo)

Ghali – Casa mia (Ghali, D. Petrella e Michelangelo)

Il Tre- Fragili (Il Tre, G. Di Mario, P. Zou, F. M. Aprili e I. Sinigaglia)

Il Volo – Capolavoro (E. Roberts, S. Marletta e M. Tenisci)

Irama – Tu no (Irama)

La Sad – Autodistruttivo (M. Botticini, M. Paganelli, R. Zanotti, F. E. Clemente e E. Fonte)

Loredana Bertè – Pazza (L. Bertè, L. Chiaravalli, A. Bonomo e A. Pugliese)

Mahmood – Tuta gold (Mahmood, J. Ettorre e F. Catitti)

Maninni – Spettacolare (Maninni, R. W. Guglielmi, G. Pollex, M. F. Xefteris)

Mr. Rain – Due altalene (Mr. Rain e L. Vizzini)

Negramaro – Ricominciamo tutto (G. Sangiorgi)

Renga e Nek – Pazzo di te (F. Renga, Nek, D. Mancino, Dardust e L. Chiaravalli)

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita (E. Roberts, S. Marletta e Cheope)

Rose Villain – Click boom! (R. Luini, A. Ferrara e D. Petrella)

Sangiovanni – Finiscimi (Sangiovanni, P. Miano, F. Vaccari, A. Ferrara e F. Campedelli)

Santi Francesi – L’amore in bocca (Santi Francesi)

The Kolors – Un ragazzo una ragazza (A. Fiordispino, D. Petrella e F. Catitti)