Leo Gassman su Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici: “Faceva pausa dal tour con me per Terzo Cuore” Leo Gassman è stato ospite nella diretta Instagram di Fanpage.it questa mattina di martedì 7 febbraio: il cantante, big in gara al Festival, ha scritto la sua canzone Terzo cuore con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. “Parlammo fino alle 4.30 di notte in hotel. Questa estate faceva pausa dal tour per stare con me”

Questa mattina Leo Gassman è intervenuto nella diretta Instagram di Fanpage.it. A poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo 2023, dopo l'intervento di Carlo Conti, il cantante in gara con il brano Terzo Cuore si è detto pronto per la nuova avventura. "È stato un onore e una sorpresa, è un onore stare in mezzo a grandi artisti. Ci divertiremo, sarà un grande Festival. Sarà una bella avventura, la musica crea tante gioie". La canzone che presenterà sul palco dell'Ariston è stata scritta in collaborazione con Riccardo Zanotti, frontman del gruppo musicale Pinguini Tattici Nucleari: "La collaborazione con Riccardo, come quella con Bennato, è nata da un'amicizia".

L'amicizia con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleati

Leo Gassman ha scritto il brano per Sanremo, Terzo Cuore, con Riccardo Zanotti. "La collaborazione con Riccardo, come quella con Bennato, è nato da un'amicizia. Cerco sempre di vivere cose reali, la musica è un modo per rendere la mia vita migliore", le parole del cantante durante la diretta Instagram di Fanpage.it. Il brano è nato dopo un colloquio fatto in una hall di un hotel: "È nata da un'amicizia, ci siamo conosciuti in un contesto musicale. Ci siamo incontrati in albergo, abbiamo parlato fino alle 4.30 di notte nella hall dell'hotel. È sempre bello poter collaborare. Lui aveva questo brano bellissimo che sentivo mio, provammo a registrarlo ma in varie sedute. Riccardo ha un cuore grande, questa estate lui faceva il tour, prendeva gli aerei nei giorni di pausa per stare con me, è stato bellissimo". Tra gli autori del brano c'è anche Marco Paganelli: "Anche lui è una persona meravigliosa. Sono stati i miei fratelli maggiori. Per me il brano è bello, non avendolo concepito io, mi piace un botto, mette allegria. Ho pensato vediamo come va".

"Sanremo sembra una gita scolastica"

Il giovane cantante in gara tra i Big di Sanremo 2023 ha raccontato delle prime emozioni vissute a poche ore dall'inizio del Festival. "Ieri sono arrivati da Roma i miei amici, sono venuti a sostenermi, è una bellissima energia. Ogni volta è una sorpresa. È bello condividere le cose con le persone che ami". L'emozione è forte, "ieri avevo un vuoto nello stomaco" ha spiegato.

Sto cercando di non essere troppo agitato, vorrei vivermela così come sto facendo. Quel palco mette paura, è una sensazione strana. Si potrebbe scrivere un capitolo di un libro. Me la sto vivendo bene, ci sono tante persone, gli artisti in gara sono carinissimi. Ieri eravamo nel capannone prima del green carpet, ci siamo accorti che eravamo tutti ragazzi. Sembrava una gita scolastica, ci sono artisti incredibili che hanno fatto la storia come Giorgia, Grignani, Mengoni. Ci sono tante categorie, giovani in abbondanza, mi sembra di stare a scuola. Oggi stavo facendo colazione, canticchiavo la canzone di Elodie.

Il rapporto con i social network e Fantsanremo

"Oggi siamo vicini tra noi grazie ai social e sembra che la musica possa arrivare. Il concetto è sentirsi parte di qualcosa, i social li vivo e non li vivo. Faccio fatica a stare dietro al telefono, cerco di riprendere momenti simpatici per testimoniare tutto. Secondo me i social sono un bel luogo dove abbattere tanti stereotipi, un punto di forza è che ti dà la possibilità di conoscere ciò che non conosci, di ampliare i tuoi orizzonti", le parole di Leo Gassman sulla sua attività social. Il cantante prima di concludere ha detto la sua sul Fantasanremo, un modo per "abbattere le ansie": "Ti dà la possibilità di rilassarti e divertirti. Ti dà un modo per staccare con la testa, per vederla come un gioco, la musica è anche un gioco. Siamo qui per divertirci e star bene, per unirci. Io ringrazio chi mi ha scelto come capitano, come partecipante".