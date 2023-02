Carlo Conti si chiama fuori per il dopo Amadeus: “Condurre Sanremo? Ho già dato” Carlo Conti, ospite delle dirette Instagram di Fanpage.it, ha raccontato il suo speciale rapporto con il Festival di Sanremo, di cui è stato direttore artistico per tre anni consecutivi, dal 2015 al 2017. Sulla possibilità di tornare a condurlo: “Se tornerà bene, ma non lo cercherò. Ho già dato”. Sulla sfida di C’è Posta per Te durante la finale: “Non sono sfide, sono proposte alternative”.

A cura di Elisabetta Murina

Carlo Conti è stato il primo ospite delle dirette Instagram di Fanpage.it speciale Festival di Sanremo 2023, che inizierà questa sera (7 febbraio). Conduttore e direttore artistico della kermesse per tre anni consecutivi, dal 2015 al 2017, ha raccontato il suo speciale rapporto con l'evento musicale più atteso dagli spettatori, ripercorrendo i ricordi più significativi della sua esperienza sul palco del teatro Ariston.

"Il mio Sanremo è più familiare che professionale"

Carlo Conti ha raccontato che il periodo della sua conduzione del Festival coincideva, ogni anno, con il compleanno del figlio Matteo: "Per questo motivo ho un ricordo bellissimo di Sanremo, i suoi primi tre anni di vita li ho festeggiati a Sanremo. Il mio ricordo è più familiare che professionale. Quest'anno invece farà una festa con i suoi amici di scuola, senza personaggi famosi".

Il conduttore è stato anche "vittima" delle stesse canzoni che ha scelto quando era direttore artistico della kermesse. Scherzosamente infatti ha raccontato: "Mi è successo con Occidentali's Karma di Gabbani. Matteo andava all'epoca ancora all'asilo, il percorso da casa all'asilo durava la durata esatta di quella canzone, fino a giugno l'ho sentita tutte le mattine".

Carlo Conti durante diretta Instagram di Fanpage.it

La scelta delle canzoni in gara a Sanremo

Conti ha vissuto i suoi Festival "in maniera molto leggera", divertendosi e occupandosi, in quanto direttore artistico, di scegliere delle canzoni che potessero piacere al pubblico ed essere nello stesso tempo ascoltabili in radio:

Il momento più bello è quando fai sentire le canzoni che hai scelto ai telespettatori. Se parlate con Amadeus sarà la stessa cosa, abbiamo la stessa matrice perché siamo partiti dalla radio. Nel tempo abbiamo capito che non ci deve essere una "canzone per Sanremo", ma quella che possa funzionare nel tempo.

Il conduttore ha anche dato la sua opinione sul cast e sulle canzoni di questa edizione: "Mi piacciono tutti, è un mix perfetto tra ieri e oggi, tra consolidato e nuovo. Le canzoni sono sempre le protagoniste, indipendentemente da chi le canta."

Carlo Conti commenta la scelta della contro programmazione a Sanremo

Quest'anno, per la prima volta, Mediaset offrirà una contro programmazione durante la settimana del Festival di Sanremo 2023, in particolare durante la finale di Sanremo andrà in onda, su Canale5, una puntata di C'è Posta per Te di Maria De Filippi. Conti ha commentato, sempre nel corso della diretta Instagram, questa scelta inedita: "Non sono sfide, sono proposte alternative. Il Festival di Sanremo è impensabile da battere, per me è importante fare un buon prodotto che conquisti una fetta di pubblico".

Poi, sulla possibilità di rifare il Festival come conduttore ha detto: "Ho fatto un triplete di seguito, nella mia vita non ho mai cercato niente. Se tornerà bene, ma non lo cercherò-. Posso dire di aver già dato a Sanremo".