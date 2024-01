Sanremo 2024, i possibili duetti: “Gigi D’Alessio con Geolier, Riccardo Cocciante con Irama” A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2024 iniziano a circolare indiscrezioni sulla possibile lista degli artisti che affiancheranno i cantanti in gara nella serata di venerdì 9 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Sanremo 2024 è ormai alle porte, mancano pochi giorni all'inizio della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, affidata ancora una volta alla conduzione di Amadeus e in scena dal 6 al 10 febbraio. Tra i dettagli che non sono stati ancora svelati, la lista degli artisti che parteciperanno alla serata del venerdì, quella dedicata ai duetti.

I duetti di Sanremo, le indiscrezioni

Nelle ultime ore Ansa ha pubblica una lista che contiene alcuni dei nomi possibili che affiancheranno i concorrenti del prossimo Festival di Sanremo venerdì 9 febbraio. Tra questi sono in tanti ad aver partecipato a Sanremo da concorrenti in passato, compresi alcuni che il festival lo hanno vinto. Ecco la lista di alcuni possibili duetti di Sanremo 2024:

Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani

Loredana Bertè e Venerus

Emma e Bresh

Annalisa e La Rappresentante di Lista

Alessandra Amoroso e Boomdabash

The Kolors e Umberto Tozzi

Maninni e Ermal Meta

Geolier con Gigi D'Alessio, Luchè e Guè Pequeno

Il Tre e Fabrizio Moro

Gazzelle e Fulminacci

Irama e Riccardo Cocciante

La Sad e Donatella Rettore

Fred De Palma e gli Eiffel 65

BNKR44 e Nada

Bigmama con tre giovani artiste.

Il cast di Sanremo 2024 e le canzoni in gara

Un cast di cantanti che conta grandi ritorni, ex vincitori che si rimettono in gioco, debutti importanti, anticipato da un'importante novità annunciata a poche ore dallo svelamento dei nomi, ovvero l'aumento del numero di artisti in gara. Con l'edizione 2024 i cantanti passano da 26 a 30:

Fiorella Mannoia – Mariposa

Geolier – I p' me, tu p' te

Dargen D'Amico – Onda alta

Emma – Apnea

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Angelina Mango – La noia

La Sad – Autodistruttivo

Diodato – Ti muovi

Il Tre – Fragili

Renga e Nek – Pazzo di te

Sangiovanni – Finiscimi

Alfa – Vai

Il Volo – Capolavoro

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Negramaro – Ricominciamo tutto

Irama – Tu no

Rose Villain – Click boom

Mahmood – Tuta gold

Loredana Bertè – Pazza

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Big Mama – La rabbia non ti basta

Ghali – Casa Mia

Annalisa – Sinceramente

Mr. Rain – Due altalene

Maninni – Spettacolare

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Santi Francesi – L'Amore in bocca

Clara – Diamanti Grezzi

BNKR44 – Governo punk