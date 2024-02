La stampa non ha assegnato solo l’1,5% dei voti a Geolier, smentita la classifica di Sanremo circolata Fanpage.it ha appreso da fonti Rai che i voti circolati fino a oggi, secondo i quali Geolier avrebbe ottenuto solo l’1,5% dei voti dalle Sale Stampa, non corrispondono a quelli realmente assegnati al rapper napoletano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La classifica con le ripartizioni delle percentuali di voto che mostrano quanto assegnato dalle Sale Stampa, dal Televoto e dalla Giuria delle Radio ai 5 artisti arrivati in finale a Sanremo 2024 non corrisponde a quanto realmente accaduto nel corso della votazione che ha assegnato ad Angelina Mango la vittoria del Festival. Lo apprende Fanpage.it da fonti Rai.

La classifica con le ripartizioni di voto ottenute dai finalisti a Sanremo 2024

Secondo una serie di indiscrezioni, avvalorate da uno screen che da ore rimbalza da una parte all'altra della rete, a determinare il sorpasso di Angelina Mango su Geolier nonostante il 60% dei voti ricevuto dal rapper al televoto sarebbe stato il voto delle Sale Stampa che avrebbero assegnato al rapper solo l’1.5% delle preferenze. In realtà, i numeri circolati – sebbene verosimili – non trovano riscontro alcuno. Sarà la Rai, nelle prossime ore, a diffondere i dati che mostreranno con esattezza in che modo il voto combinato di televoto, stampa e radio ha determinato la classifica con i 5 finalisti di Sanremo 2024 e le rispettive percentuali di voto.

Lo screen con la ripartizione dei voti delle tre giurie circolato in rete e che, secondo fonti Rai, sarebbe privo di riscontro.

Come ha fatto Geolier ad arrivare secondo con il 60% dei voti arrivati al televoto

Com’è noto, a determinare la percentuale di gradimento generale dei 5 artisti finalisti del Festival di Sanremo è stato il voto combinato di pubblico a casa (Televoto), Sale Stampa e Giuria delle radio. Al rapper campano non è bastato ottenere il 60% delle preferenze attraverso il televoto perché quel punteggio ha influito solo per il 34% sulla classifica finale. La parte restante è stata determinata sommando i voti assegnati dalle sale stampa e dalla giuria delle radio, con i votanti che potrebbero avere deciso di convergere compatti sul nome di Angelina Mango perché fosse la cantante lucana a vincere il Festival di Sanremo 2024.