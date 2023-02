Chi è Davide Petrella, il paroliere di Marco Mengoni e Lazza “vincitore artistico” di Sanremo 2023 “Primo e secondo posto a Sanremo: non so se sia mai successo prima. Sono molto felice, erano due canzoni potenti e si era capito subito”, commenta Petrella. È co-autore di Cenere di Lazza e di Due Vite di Marco Mengoni. È il cantautore napoletano che già lo scorso anno scrisse quattro canzoni per il Festival.

A cura di Giulia Turco

Davide Petrella è il paroliere dei due brani del Festival di Sanremo 2023: Due vite di Marco Mengoni e Cenere di Lazza. Chi c’è dietro al successo dei primi due classificati? Il cantautore napoletano, in arte Tropico, che non ama stare sotto ai riflettori eppure potrebbe essere decretato il vincitore artistico di questa edizione del Festival.

Davide Petrella e la gioia del primo e secondo posto a Sanremo

“E bravo Amadeus per un altro Festival che, al di là di tutto, continua a dare spazio ad artisti che fino a poco tempi fa col c**** che andavamo a Sanremo”, fa sapere il paroliere a Il Corriere del Mezzogiorno. Davide Petrella è co-autore di Cenere, il brano di Lazza che su Spotify è il più preliato della rosa dei 28. Del suo talento ne ha tratto beneficio anche Mengoni che, dall’alto del suo primo posto in classifica al Festival, vanta due milioni di stream e 4 milioni di visualizzazioni su YouTube per il suo brano Due Vite, in soli due giorni dal primo ascolto. “Primo e secondo posto a Sanremo: non so se sia mai successo prima. Sono molto felice, erano due canzoni potenti e si era capito subito”, commenta Petrella. Il brano vincitore è stato scritto insieme a Davide Simonetta: “Eravamo soli nel suo studio. E ci siamo rimasti per due giorni. Inizialmente dovevamo fare tutt’altro, ma alla fine è stata la canzone a chiamarmi e l’abbiamo inseguita”.

La carriera di Davide Petrella

Classe 1985, napoletano, Davide Petrella è un cantautore e compositore. Debutta in una band, ‘Le Strisce’, ma presto viene chiamato da Cesare Cremonini per collaborare alla stesura dell’album Logico. Nel 2017 mette la firma a ‘Vorrei ma non posto’ di J-Ax e Fedez, a ‘Pamplona’ di Fabri Fibra, a ‘Fenomenale’ di Gianna Nannini e ‘Ogni Istante’ di Elisa. Nel 2019 esordisce come cantautore con il progetto Tropico, ma la sua strada almeno per il momento sembra essere quella autorale. “Se un giorno metterò piede all’Ariston, sarà solo per andarci come artista in gara con Tropico. Spezzare una cabala non è la mia tazza di tè. I concerti invece lo sono. Lì vi sfondo il cuore”, racconta a Il Corriere. Al Festival di Sanremo 2022 ha firmato come co-autore quattro brani in gara: "Ogni volta è così" di Emma, "O forse sei tu" di Elisa, "Domenica" di Achille Lauro e "Miele" di Giusy Ferreri.