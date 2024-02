Rose Villain ha la pelle bagnata: il wet look della cantante spopola a Sanremo Per la seconda esibizione sanremese Rose Villain ha scelto il total black con pelle effetto bagnata. Il trend arriva dalle passerelle ed è virale sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Rose Villain in Balenciaga

La terza serata di Sanremo vede alla conduzione Amadeus e Teresa Mannino, che si è subito distinta per ironia e simpatia sul palco dell'Ariston (con un look total white). È una serata dedicata all'esibizione di 15 cantanti in gara, tra cui Rose Villain. Per lei è la prima volta alla gara canora, dove porta il brano CLICK BOOM! Per l'esibizione stavolta ha scelto un look total black, con un dettaglio trendy che arriva dritto da una delle sfilate più acclamate dell'ultimo periodo.

I look di Rose Villain a Sanremo

Per l'avventura sanremese la cantante si è affidata alla stylist Rujana Cantoni. L'artista ai microfoni di Fanpage.it aveva anticipato che avremmo visto dei look studiati per accompagnare la canzone senza prendere il sopravvento. Aveva infatti spiegato: "Ci sarà un fil rouge. Sicuramente voglio che gli abiti siano parte della performance e non siano qualcosa di esagerato, che vadano a coprire. Voglio che la musica sia al centro. Però sono dei look che veramente secondo me danno un valore in più al tutto. Io ho tante sfaccettature e anche nelle cinque serate sarò sfaccettata. I look non hanno un legame proprio con la canzone, testualmente, ma hanno tutti un senso preciso". Rose Villain si è affidata a brand diversi: la prima serata in Marni, poi un abito firmato GCDS per la seconda abbinato alle iconiche scarpe col morso del marchio.

Rose Villain in Balenciaga

Rose Villain stupisce con la pelle effetto bagnato

Per la seconda esibizione sul palco dell'Ariston, nella terza serata, Rose Villain ha optato per il total black, gettonatissimo in questa edizione della kermesse (e legato al Fantasanremo). Ha scelto una tuta aderentissima firmata Balenciaga, monospalla, con una lunga fascia legata in vita. Ha scelto un'acconciatura effetto bagnato, sugli inconfondibili capelli azzurri. E non è sfuggito anche il wet look sulla pelle.

Il trend arriva direttamente dall'ultima sfilata di Maison Margiela, che ha portato sulla passerella della Haute Couture Primavera 2024 modelle dai volti super lucidi come bambole di porcellana, un effetto simil vetro creato dalla make-up artist di fama mondiale Pat McGrath e diventato immediatamente virale sui social.