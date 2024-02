Perché tutti i cantanti sul palco dell’Ariston vestono in nero (c’entra il Fantasanremo) Il Festival di Sanremo 2024 è ufficialmente iniziato. La prima serata, condotta da Amadeus al fianco di un magnifico Marco Mengoni, ha visto una prevalenza di look total black: vi spieghiamo il perché di questa scelta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

I look total black del Festival di Sanremo 2024

La prima puntata del Festival di Sanremo 2024 ha visto Loredana Berté al comando della classifica, dopo il voto della sala stampa. Nella serata che ha visto come co-conduttore Marco Mengoni, che ha incantato l'Ariston con i suoi abiti, non sono mancati i look imperdibili. Il fil rouge della puntata, come spesso accade, sono stati gli outfit total black. Oltre a essere il colore perfetto per ogni occasione, il nero ha un significato profondo legato alla competizione che corre parallela al Festival: il Fantasanremo.

I look total black dominano al Festival di Sanremo

I primi a salire sul palco di Sanremo 2024 in total black sono stati i La Sad, che con la loro Autodistruttivo hanno unito un testo di denuncia social a un completo nero "rivisitato". Subito dopo, è arrivato il momento di Irama, che con la sua Tu No è salito sul palco dell'Ariston con un pantalone in pelle e i cappelli dall'effetto bagnato, anche questo sui toni del nero. Anche se i fan sono rimasti stregati dalla collana che teneva in mano.

Irama

I Negramaro sono tornati a Sanremo in gara dopo più di un decennio indossano un total look Paul Shark, curato da Rebecca Baglini. Il nero, poi, si è trasformato in simbolo della sensualità darka di Annalisa: la mise firmata Dolce&Gabbana, curato dalla stylist Susanna Ausoni, è composta da un trench con dietro un velo nero coprire delle culotte che si abbinavano a un top lucido con scollo a V. Un outfit che si lega, come ha raccontato la cantante di Savona, al brano, un pezzo pop ballabile che, allo stesso tempo, è una dichiarazione d'amore moderna.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Di nero vestito è stato anche il custom made Prada di Mahmood. Come aveva anticipato il cantante a Fanpage.it, gli outfit che vedremo all'Ariston saranno sempre legati al testo del suo brano Tuta Gold. Il look audace si controbilanciava benissimo con i capelli pieni di gel acconciati come un divo americano anni Sessanta.

Mahmood in Prada custom made

Perché i cantanti scelgono il nero sul palco di Sanremo

Ma perché tutti questi look total black? Certo l'eleganza all'Ariston è di casa, ma la scelta del monocolore è legata alla competizione social parallela alFestival di Sanremo 2024. Infatti, i cantanti che scelgono di indossare outfit monocromatici (ossia di un colore solo), esclusi scarpe e accessori, vale +10 punti al Fantasanremo. Oltre total black, non sono mancati anche altri look di un solo colore, come l'abito bianco di Fiorella Mannoia, quello di Diodato o il completo di Sangiovanni. Vedremo se la regola del monocolore dominerà anche la seconda serata del Festival di Sanremo.