Marco Mengoni in jeans a Sanremo 2024, che scandalo. Perché la sua semplicità è una complessità risolta Marco Mengoni arriva a Sanremo 2024 nelle vesti di conduttore e sul palco sale con un paio di jeans. Una provocazione? Qual è il significato dietro il look con jeans che non sono jeans (ricoperti da 500mila perle di vetro)

A cura di Marco Casola

E' iniziato Sanremo 2024, ad aprire le danze ci ha pensato Marco Mengoni, co-conduttore insieme ad Amadeus della prima serata del Festival della canzone italiana. In molti aspettavano il suo ritorno a Sanremo dopo il trionfo dello scorso anno, dove aveva stupito il pubblico con un guardaroba in total pelle e uno stile audace, molto diverso rispetto a quello pulito ed essenziale dl passato. Una trasformazione inaspettata che aveva diviso e che, a quanto pare, era solo la prima tappa di un percorso proseguito sul palco del 2024.

Lo stesso Mengoni stamattina in conferenza stampa ha parlato della sua evoluzione di stile: "In questo momento sembro più giovane nel modo di vestire perché sto cercando quella parte lì, la sto tirando fuori perché per tanti anni sono stato troppo aggressivo e pesante nei miei confronti, un po' troppo severo, ma vorrei che con gli abiti che indosso uscisse la gioia di viversi ogni momento".

Marco Mengoni in Valentino Haute Couture

"Il mio stile segue il mio crescere come uomo" prosegue l'artista, rivelando il suo bisogno di leggerezza, un bisogno che si legge chiaramente negli splendidi look custom made e Haute Couture disegnati appositamente per lui da Pierpalo Piccioli, Direttore Creativo di Valentino. Look che visti da lontano appaiono semplici ma nascondo la maestria dell'alta sartoria che incontra un mood contemporaneo.

Mengoni in jeans a Sanremo: provocazione o Alta Moda?

Una provocazione dunque salire sul palco e chiudere la prima serata di Sanremo 2024 con un paio di jeans e una camicia bianca di cotone? E' la stessa provocazione utilizzata da Piccioli nella sfilata Un Château, dove ha presentato in un castello la collezione Haute Couture Fall/Winter 2023-24 di Valentino, aprendo lo show con un outfit, che a prima vista non sembrava couture, con camicia bianca, appunto, e jeans dall’effetto trompe-l’oeil. Il look di Mengoni, ispirato proprio al completo indossato in passerella da Kaia Gerber, ribalta le regole del dress code formale che solitamente un palco come quello dell'Ariston richiede.

Valentino Haute Couture FW 23

In realtà quella di Piccioli non è una provocazione portata a Sanremo indosso a Marco Mengoni (il quale è apparso anche con una gonna in pelle firmata Fendi). Il look con pantaloni denim rivela il desiderio di rendere contemporanea la couture, elevando la maestria del lavoro sartoriale attraverso un paio di pantaloni che da lontano sembrano semplici jeans. Quello indossato da Mengoni nella prima serata di Sanremo 2024 è in realtà un capo fatto con 500.000 perle di vetro rotonde, mischiate con perle tagliate, tutte dipinte con sfumature differenti di indaco per ricreare il classico colore scambiato che solitamente vediamo sui jeans.

Un dettaglio del jeans couture

Il capo rappresenta alla perfezione il concetto alla base dell'outfit, che appare così semplice eppure è cosi complesso. "La semplicità è una complessità risolta” questo il pensiero di Brancusi tanto caro a Piccioli, pensiero che in qualche modo spiega un look "senza sforzo", così spontaneo e che invece nasconde un lavoro certosino e artistico, una complessità celata nella semplicità.