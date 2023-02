Marco Mengoni vince Sanremo 2023 perché ha avuto il coraggio di essere iconico

A cura di Marco Casola

Marco Mengoni nella finale di Sanremo 2023

Marco Mengoni vince Sanremo 2023 con il brano Due vite e conferma i pronostici di tutti coloro che lo davano vincitore fin da prima dell'inizio del Festival. Vince con uno splendido brano e con la sua rivoluzione di stile, una rivoluzione fatta di abiti in pelle, look audaci ispirati agli anni '90 e completi argento con shirt metalliche e cappotti total white.

A firmare il guardaroba sanremese di Mengoni è Donatelle Versace, che ha disegnato alcuni look custom creati appositamente per il cantante, scegliendo poi un outfit vintage disegnato dal fratello Gianni nel 1993. A seguire lo styling Lorenzo Posocco, l'esperto d'immagine più amato del momento, che nel suo portfolio di artisti vanta nomi come Dua Lipa e Ariete e che ha curato lo stile a Sanremo 2023 di Elodie, regina del Festival con i suoi look dark.

Tutti i look Versace di Marco Mengoni a Sanremo 2023

A Sanremo 2023 Marco Mengoni arriva vestito di pelle. Nella prima serata indossa un look custom Atelier Versace, con camicia in pelle e pantaloni coordinati. Lo stile, con spalle larghe, fit asciutto e vita alta, cita i look iconici degli anni '90 di Gianni Versace.

Il primo look Atelier Versace a Sanremo 2023

Mengoni porta Gianni Versace sul palco di Sanremo

Arriva poi il momento "bondage" con completo, ancora in pelle nera, composto da smanicato e pantaloni impreziositi con borchie metalliche e cinghie. Questo secondo è un look vintage che fa parte della collezione Primavera/Estate 1993 di Versace. L'outfit mostra il nuovo corso scelto dal cantante: è forte, deciso, non passa inosservato, è iconico.

Il secondo look di Sanremo

L'unica eccezione al nero la fa il look argento scelto per la serata delle cover, dove Mengoni è circondato dai componenti del coro gospel Kingdom Choir, tutti vestiti in bianco Benetton by Andrea Incontri. Per intonare il brando dei Beatles Let it be Marco indossa una canotta metallica, altro pezzo iconico della Maison della Medusa, e pantaloni in eco pelle argento, capi coperti all'inizio dell'esibizione da un maxi cappotto doppiopetto bianco, che mima la classica silhouette oversize anni '90 di Versace.

Il look Atelier Versace per la serata dei duetti

Il look di Marco Mengoni per la finale di Sanremo 2023

Si chiude in finale con un look ancora total black, ancora firmato Atelier Versace, forse il meno riuscito dei quattro, con gilet in satin e pantaloni coordinati. Completano quest'outfit custom made, e tutti gli altri scelti per Sanremo, gioielli in oro e diamanti di Tiffany&Co.

Marco Mengoni in finale con look Atelier Versace custom made

La rivoluzione di stile di Mengoni

Lo stile proposto da Mengoni a Sanremo è rivoluzionario se si guarda al passato del cantante, che aveva abituato i suoi fan a uno mood più semplice, sempre trendy ma mai estremo, senza borchie e gilet in pelle per intenderci. Lo ricordavamo nel periodo Ferragamo con i completi asciutti, in quello Armani, con completi dalle linee morbide, lo troviamo all'Ariston con outfit di pelle in stile Village People. Mengoni rivoluziona tutto e vince Sanremo. Vince anche grazie al suo coraggio. Sul palco di Sanremo 2023 ha avuto il coraggio di osare con abiti che lo allontanano dalla sua comfort zone, con look duri, meno facili, che inizialmente appaiono come un pugno. Chi era abituato a un Mengoni più classico oggi resta spiazzato, eppure viene colpito da qualcosa di nuovo e inaspettato. Lo stile di Mengoni non lascia indifferenti e questo è quello che conta davvero. L'importante è essere iconici, come lo è stato Mengoni in questo Sanremo 2023. In cui ha vinto.