Marco Mengoni fa brillare Sanremo cantando Let it be con il look argento Nella serata dei duetti, la quarta del Festival di Sanremo, Marco Mengoni si è esibito con il Kingdom Choir sulle note di Let it be dei Beatles. Ecco cosa ha indossato per la spettacolare performance.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2023 è entrato nel vivo: dopo che i Big in gara hanno presentato i loro brani inediti, questa sera è arrivato il momento delle cover. Questa sera i cantanti tornano a esibirsi "al completo" ma non con i loro pezzi, ricordano dei grandi successi dagli anni '60 ai 2000. Ognuno di loro ha scelto di avere al suo fianco uno o più artisti d'eccezione, rendendo così la performance ancora più unica e spettacolare. Tra i più attesi non poteva che esserci Marco Mengoni che, dopo aver spopolato con Due Vite, ora ha deciso di esibirsi con Kingdom Choir sulle note di Let it be dei Beatles: ecco cosa ha indossato per il suo terzo live sanremese.

Il look di Marco Mengoni per la serata cover

Per la serata delle cover Marco Mengoni ha scelto di cambiare stile rispetto alle serate precedenti, anche se ha continuato ad affidarsi alla Maison Versace. Niente più pelle e total black: ha abbinato un paio di pantaloni metallici in argento a un top tempestato di cristalli in tinta. A inizio esibizione si è coperto le spalle con un maxi cappotto bianco, così da essere coordinato ai membri del Kingdom Choir, ma durante la performance lo ha tolto, lasciando i muscoli in vista. Collana a catena tempestata di diamanti, bracciali preziosi e orecchini abbinati (tutti firmati Tiffany&Co.): anche questa volta Mengoni ha letteralmente spopolato col suo stile.

Marco Mengoni in Versace

Marco Mengoni, a chi si ispirano i suoi look sanremesi

Marco Mengoni non è solo uno dei favoriti della 73esima edizione del Festival di Sanremo, è anche uno dei più glamour e stilosi dell'evento. Per la sua ennesima esperienza all'Ariston si è affidato allo stylist Lorenzo Posocco, lo stesso di Elodie, che per lui ha pensato a un armadio firmato interamente dalla Maison Versace. Nella prima serata è apparso elegantissimo con un completo di pelle (con tanto di cintura borchiata), mentre ieri ha preferito lasciare le braccia scoperte, anche se non ha rinunciato al total leather. Qual è il dettaglio che accomuna tutti i look? Ci riportano indietro nel tempo nei primi anni '90, visto che celebrano l'estetica bondage del compianto stilista Gianni Versace.

Leggi anche Chiara Ferragni ritira il Telegatto in total black: premiata per il miglior debutto televisivo