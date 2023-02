Marco Mengoni mostra i bicipiti a Sanremo: per la terza serata indossa il gilet con le cinghie Marco Mengoni torna sul palco dell’Ariston con un altro look in pelle che strizza l’occhio agli Novanta.

Marco Mengoni si è esibito di nuovo al Festival di Sanremo durante la terza serata: in cima alla classifica con il brano Due Vite, l'artista ha scelto di nuovo un look in pelle. Stavolta però al posto della camicia ha indossato un gilet con ricami dorati sui taschini e cinghie sulla cintura, un look che strizza l'occhio ai primi anni Novanta e all'estetica bondage celebrata da Gianni Versace.

Marco Mengoni con i pantaloni borchiati

La pelle sembra essere il filo conduttore dei look di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023. Durante la prima esibizione ha mostrato un netto cambio di stile, abbandonando definitivamente gli smoking per esibirsi con un completo total leather. Per la terza serata invece Mengoni è salito sul palco con i pantaloni in pelle con una fila di borchie laterali e un gilet smanicato con i taschini impreziositi da ricami d'oro.

Marco Mengoni in Atelier Versace

L'ispirazione dietro i look di Marco Mengoni

Anche questo look riprende le ispirazioni del precedente: le iconiche campagne di Gianni Versace a inizio anni Novanta, con i modelli vestiti con look in pelle coordinati, a metà tra stile da cowboy e BDSM. Gianni Versace, fondatore dell'omonima casa di moda, è stato tra i primi a portare l'immaginario fetish in passerella. Marco Mengoni, con la sua energia dirompente, interpreta perfettamente il look, che potrebbe essere un modello vintage della casa della Medusa. Alzerà la posta in gioco per la serata dei duetti?

