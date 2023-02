I vestiti della terza serata di Sanremo 2023: le pagelle e i voti ai look di cantanti, conduttori e ospiti La terza serata di Sanremo è quella degli abiti di Paola Egonu, dei tubini vedo non vedo di Paola e Chiara e dei completi chic di Mara Sattei. Ecco tutti i look della terza puntata del Festival e le pagelle con i voti agli abiti di cantanti in gara, concorrenti e ospiti all’Ariston.

A cura di Marco Casola

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo le rose distrutte sul palco da Blanco nella seconda serata e gli abiti nudi ricchi di significato di Chiara Ferragni della prima puntata, prende il via la terza serata di Sanremo 2023 in cui si esibiscono tutti i cantanti in gara, da Paola e Chiara a Elodie, da Rosa Chemical a Marco Mengoni, da Giorgia ad Anna Oxa. Conduttori della serata Amadeus e Gianni Morandi, affiancati dalla pallavolista Paola Egonu.

La prima donna della serata, Paola Egonu, indossa abiti di Giorgio Armani, che veste anche Morandi e cantanti come Mara Sattei, Kekko dei Modà e Ultimo. Gli abiti luccicanti, in pizzo o maculati di Dolce&Gabbana arrivano all'Ariston indosso a Paola e Chiara e indosso alla cantante Shari. Elodie in questa terza serata si conferma ancora regina di stile con i suoi abiti couture di Valentino e i gioielli di Tiffany&Co, mentre tra gli uomini più trendy ci sono Marco Mengoni, in Versace, Rosa Chemical, che veste Moschino e Lazza in Missoni. Continua anche il viaggio di stile di Madame con abiti Off White scelti per raffigurare il mood del suo pezzo e sul palco va in scena la trasformazione di Levante, in Etro.

Amadeus in Gai Mattiolo

Amadeus proprio non riesce a dire addio alle sue giacche sparklin e ormai ci siamo anche annoiati di ripetere sempre le stesse cose. Amadeus vuole brillare e noi questo dobbiamo accettarlo. Quindi, per sfinimento, promuoviamo la giacca di questa sera, ancora una volta luccicosa.

Leggi anche Il testo e il significato di Parole dette male, la canzone di Giorgia a Sanremo 2023

Voto 6

Amadeus in Gai Mattiolo

Gianni Morandi in Giorgio Armani

Morandi è sempre uno degli uomini più eleganti sul palco dell'Ariston. mai una sbavatura, mai un look troppo eccessivo, anche quando gioca con decori estrosi lo fa con grande raffinatezza. Nella terza serata di Sanremo 2023 non delude e appare con uno smoking dalla giacca in velluto di Giorgio Armani. Perfetto come sempre.

Voto 8

Gianni Morandi in Giorgio Armani

Paola & Chiara in Dolce&Gabbana

Dopo il look "dance ball" della scorsa puntata, in cui il duo si era presentato sul palco con lucenti abiti di paillettes, maxi cinture metalliche e il volto ricoperto di glitter, si passa al pizzo vedo non vedo, altro simbolo della Maison Dolce&Gabbana. Paola e Chiara, con l'aiuto dello stylist Nick Cerioni, scelgono due abiti gemelli, aderenti, in pizzo nero con dettagli glitter per un sensuale effetto nudo vedo non vedo. Ad illuminare ulteriormente gli outfit maxi collane di cristalli firmate Swarovski.

Voto 7

Paola e Chiara in Dolce&Gabbana

Mara Sattei in Giorgio Armani Privé

E' lei una delle più chic, ricercate ed eleganti di questa edizione del Festival. Dopo lo splendido abito nero della prima puntata Mara Sattei sceglie un completo mannish in velluto nero, con blazer dai rever in satin sotto cui spunta un morbido top con cristalli sui toni del blu. Completano il look maxi plateau di Giuseppe Zanotti e gioielli Chopard.

Voto 8 e 1/2