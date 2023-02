Paola e Chiara, perché a Sanremo 2023 hanno il viso coperto di glitter Paola e Chiara sono tornate, ieri hanno debuttato al Festival di Sanremo 2023 col brano Furore, portando un pizzico di sparkling all’Ariston. In quanti hanno notato il loro make-up scintillante?

A cura di Valeria Paglionico

Paola e Chiara sono tornate e non hanno deluso le aspettative dei nostalgici che ormai da decenni attendevano la loro reunion. Era dai primi anni 2000 che non duettavano, per la precisione da quando avevano fatto ballare tutti sulle note di Vamos a Bailar e Festival, ma ora hanno dimostrato di essere prontissime per ricominciare a scalare le classifiche a colpi di disco music. Ieri sera hanno debuttato al Festival di Sanremo 2023 con il brano inedito Furore e, sebbene la loro esibizione si sia tenuta a notte fonda, è riuscita a "risvegliare" gli spettatori tra danze scatenate, effetto nostalgia e sparkling. In quanti hanno notato che avevano un make-up davvero scintillante?

I look sparkling di Paola e Chiara

La reunion di Paola e Chiara non poteva passare inosservata e non solo perché era attesissima, per la loro prima esibizione sanremese hanno letteralmente brillato con degli abiti custom di Dolce&Gabbana (naturalmente coordinati). Sotto la supervisione dello stylist Nick Cerioni, sul palco dell'Ariston hanno deciso di vestirsi di paillettes silver dalla testa ai piedi, aggiungendo all'outfit anche un dettaglio dall'animo bondage: una maxi cintura-corsetto metallica che sembrava quasi essere un'armatura. A completare il loro look non poteva mancare un make-up a tema: le sorelle Iezzi hanno ricoperto i loro visi con degli scintillanti glitter, aggiungendo un ulteriore tocco sparkling ed esuberante alla loro immagine.

Paola e Chiara in Dolce&Gabbana

Paola e Chiara: cosa avevano sul viso a Sanremo?

Cosa avevano sul viso Paola e Chiara? Una cascata di glitter "indossabili" che hanno completato il make-up realizzato con una linea di eye-liner molto marcata e un ombretto sui toni del bronzo. I brillantini non hanno ricoperto solo guance, fronte e occhi ma anche le mani, rendendo così davvero sparkling ogni movimento del balletto scatenato. Il motivo per cui la loro scelta è ricaduta su un trucco tanto scintillante è molto semplice: come le stesse sorelle hanno dichiarato nella didascalia del primo post che ha seguito l'esibizione, volevano che la pista non fosse più "buia". A quanto pare ci sono riuscite: tra le paillettes degli abiti, i cristalli Swarovski dei gioielli e i glitter dei make-up, era praticamente impossibile che passassero inosservate.

I make–up sparkling di Paola e Chiara

Il segreto del trucco glitter di Paola e Chiara

Il trucco glitter di Paola e Chiara viene definito Vampire Skin ed è tra i più gettonati su TikTok. Qual è il segreto per realizzarlo? Bisogna preparare la pelle con una routine skincare extra idratante e solo successivamente vanno mixati glitter e fondotinta. Letizia Maestri, la make-up artist che cura il beauty look sanremese delle sorelle Iezzi, ha spiegato di aver esaltato la naturale luminosità della loro pelle senza prodotti illuminanti. Ha però impreziosito la creazione con dei glitter olografici, usati anche per realizzare un impeccabile contouring. L'obiettivo? Comunicare attraverso il trucco un messaggio d'amore e di libera espressione personale.