La reunion di Paola e Chiara a Sanremo: brillano coi vestiti di paillettes e le maschere di glitter Sanremo 2023 segna la reunion di Paola e Chiara, in gara col brano “Furore”. Hanno scelto un debutto scintillante, all’insegna di paillettes e glitter.

A cura di Giusy Dente

Paola e Chiara in Dolce&Gabbana

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da anni i fan di Paola e Chiara sognavano questa reunion: ritrovare le due sorelle al Festival di Sanremo 2023 è una gioia per chi negli anni Novanta e Duemila ballava sulle note delle loro hit e per chi non ha mai smesso di sperare in questo ritorno all'Ariston. Proprio la gara canora ha segnato gli inizi delle sorelle: parteciparono nel 1996 a Sanremo Giovani e poi l'anno successivo vinsero con "Amici come prima", nelle Nuove proposte. Oggi tornano dove tutto è cominciato col brano "Furore", una canzone tutta da ballare che riprende proprio le sonorità degli anni Novanta e Duemila, le sonorità che hanno ispirato anche i look sanremesi.

I look di Paola e Chiara a Sanremo

Dietro i look sanremesi di Paola e Chiara c'è un nome importante: è lo stylist Nick Cerioni a curare gli outfit delle sorelle (e in questa edizione della kermesse anche quelli di Tanani). L'esperto a Fanpage.it ha svelato alcuni dettagli: ha spiegato di aver pensato per Paola e Chiara look cool e freschi, capaci di riflettere i loro caratteri spumeggianti e le sonorità del brano in gara. Cerioni ha voluto in qualche modo omaggiare la carriera delle artiste, ma senza eccedere con l'effetto nostalgia: ecco perché ha sì puntato su dei richiami anni Novanta e Duemila, ma riproposti in chiave nuova e moderna. "Erano avanti e lo sono ancora" ha commentato.

Paola e Chiara in Dolce&Gabbana

Paola e Chiara cantano per la prima volta Furore

Sul Green Carpet che ha ufficialmente dato avvio al Festival di Sanremo 2023, Paola e Chiara hanno scelto un look coordinato all'insegna del total black, con wet hair anni Novanta. Hanno puntato sui look coordinati anche per il debutto sul palco dell'Ariston, due outfit gemelli firmati nuovamente Dolce&Gabbana e curati dallo stylist Nick Cerioni. Hanno trasformato la sala in una disco e fatto ballare tutti. Le due sorelle si sono imposte come stelle. Hanno brillato in scena vestite di paillettes dalla testa ai piedi, con maxi cintura lucida in vita e una "maschera" di glitter sul viso. Immancabile anche il tocco di luce dei preziosi gioielli Swarovski. Un ingresso in gara da vere star!