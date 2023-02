Sanremo 2023, Paola e Chiara come gemelle sul green carpet coi cappotti di cristalli Paola&Chiara hanno sfilato sul green carpet inaugurale del Festival di Sanremo con scintillanti look coordinati total black e wet hair anni 90.

Paola&Chiara in custom Dolce&Gabbana

Sembra che abbiano tutta l'intenzione di far alzare il pubblico da poltrone e divani, per far ballare tutti a tempo di musica: Paola e Chiara a Sanremo 2023 portano un brano che già a partire dal titolo, dichiara le sue intenzioni. "Furore" è pensato proprio per scatenarsi e liberarsi dai pensieri, è un brano tra pop e disco music che celebra la voglia di divertirsi e stare bene. Le sorelle tornano alla kermesse dopo una lunga assenza: sono passati ben 16 anni dal loro trionfo, giovanissime, con Amici come prima. Ora tornano dove tutto e iniziato e i fan di vecchia data non vedono l'ora di poterle ammirare sul palco dell'Ariston. Hanno ufficialmente dato inizio all'esperienza sanremese, sfilando con gli altri artisti in gara sul green carpet inaugurale.

Chi cura i look sanremesi di Paola&Chiara

C'è un nome di grande prestigio, dietro i look che vedremo sfoggiare a Paola&Chiara sul palco dell'Ariston. È Nick Cerioni a curare gli outfit delle sorelle. Lo stylist è uno dei nomi di spicco del settore: l'anno scorso suoi erano gli audaci costumi di Achille Lauro, le giacche rock di Tananai e anche le camicie di paillettes di Orietta Berti. Quest'anno l'esperto veste invece Anna Oxa e, appunto, Paola&Chiara. Intervistato da Fanpage.it ha preannunciato di non aver voluto puntare sull'effetto nostalgia per loro, ma di aver pensato a qualcosa di moderno e cool, che solo in parte richiama in parte gli anni Novanta e Duemila. In primo assaggio c'è stato sul green carpet inaugurale della kermesse.

Paola&Chiara come gemelle sul green carpet

Paola&Chiara hanno sfilato sul green carpet sanremese assieme a tutti gli artisti in gara quest'anno. La cerimonia ne sancisce ufficialmente l'avvio e le due sorelle sono partire subito alla grande. Hanno puntato su un look coordinato in total black con top bustier, gonna a vita altissima, cappotti di cristalli. I due outfit gemelli sono curati dallo stylist Nick Cerioni e firmati Dolce&Gabbana, realizzati appositamente per loro. Paola&Chiara hanno completato il look con due tocchi di luce preziosi di Swarovski: orecchini circolari, bracciale e collier abbinati con maglia intrecciata. Luminosissimo anche il make-up, con effetto glow sia su labbra che su palpebre.

Paola&Chiara come negli anni Novanta

L'acconciatura delle sorelle è un tuffo nel passato, che ci riporta direttamente negli anni Novanta, ma rappresenta anche una tendenza attuale. Il loro hair look effetto bagnato, infatti, si era imposto già sulle passerelle della Milano Fashion Week come tendenza capelli dell'Autunno/Inverno 2022-23. Paola&Chiara avevano già proposto il wet hair ai tempi dell'annuncio della partecipazione a Sanremo. Continueranno a vestirsi in coordinato anche sul palco dell'Ariston?