Festival di Sanremo 2023, tutti i look per il green carpet: le foto dei cantanti in gara Inizia ufficialmente il Festival di Sanremo: prima della gara i big si ‘sfidano’ a colpi di stile sul tappeto rosso inaugurale.

A cura di Beatrice Manca

Paola&Chiara

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci siamo: mancano meno di 24 ore all'inizio del Festival di Sanremo 2023. A dare il via alla settimana musicale più amata d'Italia è il tradizionale tappeto rosso (anzi verde, in questo caso, nel segno della sostenibilità ambientale) su cui sfilano i cantanti in gara. Dalle prime ore del pomeriggio molti curiosi e fan si sono assiepati intorno al green carpet che costeggia il Teatro Ariston per vedere da vicino i Big in gara, che verso le nove di sera hanno ricompensato il pubblico regalando grandi momenti di stile. Dalla tuta in vernice cut out di Elodie al cappotto candido di Madame, dal completo in pelle di Tananai fino alla carota di Rosa Chemical, ecco i primi outfit di Sanremo.

I look dei cantanti sul green carpet di Sanremo

Il rito sanremese si compone di alcuni appuntamenti fissi molto precisi: dopo la conferenza stampa di presentazione è la volta del green carpet inaugurale. Nella prima edizione post Covid centinaia di persone si sono riversate intorno al Teatro Ariston, alla minima distanza consentiva dai controlli di sicurezza e dal cordone, pur di salutare per un momento i propri beniamini. Tra le più fotografate c'è sicuramente Elodie, sensualissima in versione dark: dà il via al Festival con una tuta in vernice nera che lasciava scoperto un fianco con una serie di studiati tagli cut out. L'outfit, completato da un cappotto coordinato, è firmato Courreges: lo stylist Lorenzo Posocco ha completato il look con gioielli Tiffany&Co.

Elodie in Courreges

Attesissime Paola&Chiara che celebrano la reunion cult a Sanremo: il loro ingresso sul green carpet è con look gemelli in total black, con top bustier e cappotti di cristalli. Gli outfit, curati dallo stylist Nick Cerioni, sono stati realizzati su misura da Dolce&Gabbana e illuminati da collier scintillanti e un hair look effetto bagnato. Immancabile un mazzo di fiori colorati, il simbolo della città ligure. Gli stilisti siciliani hanno vestito anche Shari.

Paola&Chiara in custom Dolce&Gabbana

In un red carpet dominato dal total black spicca la purezza di Madame, impeccabile in un completo bianco composto da un morbido abito dolcevita con i ricami che seguono le forme del corpo, cappotto oversize e mules con il tacco a forma di molla. Il look, curato dallo stylist Simone Furlan, è completamente firmato Off White, gioielli inclusi: Madame ha sfoggiato orecchini a forma di perla, un suo simbolo sin dal debutto a Sanremo.

Madame in Off White

Elegantissime anche Giorgia, in un look blu notte Dior e Levante, con un tailleur doppiopetto a quadri con una maxisciarpa che si "tuffa" sotto la giacca. Lo stylist Lorenzo Oddo aveva anticipato a Fanpage.it che avremmo visto una nuova Levante, audace e "strong", e questo primo look ne é la conferma.

Levante in Etro

Con poche eccezioni, il nero è il colore che domina questo green carpet sanremese: Mara Sattei si affida a Giorgio Armani Privé e sceglie un completo nero con cappotto sartoriale, completato da guanti di strass degradè e scarpe con il tacco Roger Vivier. I gioielli sono di Chopard: il viso è il orecchini di alta gioielleria. Ariete invece sceglie un look rock'n'roll di Marni, con trench in pelle, pantaloni a vita bassa e vivaci pennellate di colore sul top arancio e rosso.

Mara Sattei in Giorgio Armani Privé

Un tocco retrò anche per Marco Mengoni che ha sfoggiato un completo con pantaloni gessati a righe grigie, cravatta Regimental e camicia nera sotto al soprabito sartoriale. Il look è interamente firmato Versace.

Marco Mengoni in Versace

Nero anche per Tananai: il cantante rivelazione di Sanremo 2022 torna all'Ariston con un completo doppiopetto in pelle nera di Gucci illuminato da una camicia rosa pesca. Il look è stato curato da Nick Cerioni.

Tananai in Gucci

Poche – ma ben studiate – le note di colore. Merita una menzione a parte l'eleganza retrò di Colapesce e Dimartino, arrivati sul green carpet con completi simili, in viola ametista e bianco candido. Il vezzo da divi? Gli occhiali da sole, per la gioia di chi li ha messi in squadra al Fantasanremo.

Colapesce Dimartino

Il bianco è stato il colore scelto anche da Leo Gassman, con un completo di Alessandro Vigilante indossato con una t-shirt nera.

Leo Gassman

C'era grande curiosità anche per i look di Rosa Chemical, finito al centro delle polemiche poco prima dell'inizio del Festival per le accuse dei deputati di Fratelli D'Italia. Con l'aiuto dello stylist Simone Folli, l'artista ha stupito tutti con un completo doppiopetto patchwork sui toni del marrone, firmato Moschino, che gioca sulle sovrapposizioni di gonna e pantalone.

Rosa Chemical in Moschino

Completavano il look una borsa-stivale, un cappello a tesa larga stile vecchio west e …una carota portata alla bocca con nonchalance, come fosse una sigaretta.

Rosa Chemical in Moschino

Il green carpet serve anche a dare al pubblico un primo assaggio di stile: se i Cugini Di Campagna hanno tenuto fede ai look coordinati con i pantaloni a zampa, gli Articolo31 hanno scelto look sportivi dai colori accesi firmati Mauna Kea, scelti dalla stylist Ylenia Puglia in omaggio alla scena rap americana. Le tute sono state completate da scarpe Adidas: J Ax indossava un cappello Panizza, mentre Dj Jad una coppola di Latorre Sartoria.

Articolo 31 in Manu Kea e scarpe Adidas

I riflettori si accendono anche sui debuttanti, paradossalmente i più istituzionali: come Lazza, che ha sfoggiato un cappotto fiammato grigio – firmato Missoni – con ricami rossi, indossato su un semplice look total black.

Lazza in Missoni

Olly, come anticipato dallo stylist Lorenzo Oddo, ha indossato un cappotto grigio di Canaku indossato su pantaloni in pelle. LDA – pseudonimo di Luca D'Alessio invece ha scelto un cappotto nero firmato Latorre Sartoria, indossato su pantaloni gessati di Manuel Ritz e stivaletti cult: il tocco sportivo è la felpa, creata su misura con l'aiuto della stylist Ylenia Puglia e di un team di sarte. La gara (anche di stile) è iniziata!