Levante torna a Sanremo: lo stylist Lorenzo Oddo racconta i look del Festival

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2023 è iniziato: gli artisti sono già nella città ligure a fare le prove, dando gli ultimi ritocchi a esibizioni e look. Grande attesa per la cantante Levante, che torna a Sanremo con un look completamente rivoluzionato: capelli chiari, sopracciglia decolorate e un nuovo stile. Fanpage.it ha intervistato lo stylist Lorenzo Oddo per avere qualche anticipazione in più sui look di Levante e di Olly, gli artisti in gara di cui cura i look.

Una nuova Levante a Sanremo 2023

Dimentichiamoci la Levante bon ton che cantava Tikibombom a Sanremo 2020. Lo stylist Lorenzo Oddo ha raccontato a Fanpage.it il drastico cambiamento d'immagine dell'artista, anticipato dalla decolorazione di capelli e sopracciglia: "Vi daremo una visione completamente inedita di Levante – anticipa – una visione che il pubblico non conosce. Anche per via del nuovo colore di capelli. Rispetto a Sanremo 2020 sarà molto più strong, audace, forte sia come silhouette sia come materiali".

Del resto questo è stato un periodo di cambiamenti per Levante, che è da poco diventata madre di una bambina: il brando in gara a Sanremo parla proprio dell'esperienza della depressione post partum e del ritorno alla vita. Una nuova fase della vita che si riflette anche nel nuovo disco in uscita. "Lei non si è mai ripetuta: a ogni disco è ripartita dal punto di vista musicale e estetico – spiega lo stylist – Chi la conosceva rimarrà piacevolmente sorpreso, chi non la conosceva la percepirà come un'artista super powerful. Poco romantica e poco rassicurante, non vedremo nulla di quello che ci si aspetta da una mamma".

A firmare i look della cantante sarà Etro: il nuovo stilista Marco De Vincenzo ha creato quattro abiti inediti, disegnati per celebrare il corpo della cantautrice siciliana in un gioco di opposti di materiali e texture. "Tutto è stato studiato per il palco in modo molto coerente – spiega lo stylist – incluse le scarpe". Gli outfit saranno completati da gioielli del brand Fope.

Olly a Sanremo: "Sembra uscito da un film di Wes Anderson"

Lorenzo Oddo curerà i look anche di un altro artista in gara: Olly, che debutta in gara con il brano Polvere. I suoi look sono firmati dal designer Çanaku, che a Fanpage.it aveva raccontato la sua visione creativa. "Abbiamo lavorato sul concetto di sartoriale maschile con delle silhouette nuove – spiega Oddo – C'è un tocco nostalgico anni Cinquanta perfetto per la fisicità e l'espressività di Olly, che sembra quasi uscito da un film di Wes Anderson". Anche qui, aggiunge, il filo conduttore è soprattutto cromatico. Look dall'impronta sartoriale, quindi, che riflettono l'importanza del palco: "Per me non c'è un'età giusta per indossare alcune cose, non credo che siccome sei giovane devi per forza metterti felpa e jeans. C'è un elemento nostalgico ma anche uno un po' sbagliato, che ci riporta alla contemporaneità".