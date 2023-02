Sanremo 2023, Elodie sensuale sul green carpet: è dark in tuta di vernice con tagli sul fianco Col suo look total black in vernice, Elodie ha stregato il pubblico e i fotografi accorsi per veder sfilare sul green carpet sanremese i big in gara quest’anno.

A cura di Giusy Dente

Il Green Carpet (verde in nome della sostenibilità ambientale) come di consueto ha dato ufficialmente avvio all'edizione numero 73 del Festival di Sanremo. Tutti i big in gara hanno sfilato in una gara di stile che ha visto alcuni artisti distinguersi in particolar modo, coi loro outfit. Impossibile non notare Elodie, che si è imposta all'attenzione di fotografi e pubblico col suo look. La cantante è una veterana della kermesse (questa per lei sarà la quarta volta): sul palco dell'Ariston ha portato la sua evoluzione, che l'ha vista protagonista di una trasformazione in chiave sempre più sensuale.

Cosa dobbiamo aspettarci da Elodie a Sanremo?

Negli ultimi tempi Elodie, affidandosi allo stylist Lorenzo Posocco, ha puntato su uno stile che affonda le sue radici negli iconici anni Duemila: look fatti di jeans a vita bassa, intimo in vista, miniskirt. L'esperto (che cura anche i look di Dua Lipa) ha pensato per lei outfit sempre più grintosi e sexy, di carattere, quelli di una donna forte e decisa, consapevole del proprio potere e serena col proprio corpo e la propria femminilità. Anche sul palco dell'Ariston in passato Elodie si è sempre mostrata sicura di sé, pronta a osare e dimostrare la propria personalità anche attraverso l'abbigliamento. Non mancherà di farlo neppure questa volta e il look del Green Carpet ne è una primissima dimostrazione.

Elodie in Courreges

Chi ha firmato il look di Elodie sul Green Carpet

Chi era certo di vedere Elodie con un look sensuale e deciso, non è certo rimasto deluso. La cantante ha puntato sull'intramontabile total black, declinato in versione sensualissima. Ha scelto una tuta effetto lucido, in vernice nera che lasciava scoperto un fianco, ulteriormente impreziosita e resa unica da strategici tagli cut out di forma circolare, con maxi scollatura rotonda. L'ha abbinata a un cappotto coordinato, tutto firmato Courreges. A completare l'outfit (curato dallo stylist Lorenzo Posocco) i gioielli firmati Tiffany&Co.