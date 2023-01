Elodie a Sanremo 2023: i look iconici della cantante sul palco dell’Ariston Grintosa, audace, sensuale: il palco di Sanremo ha visto Elodie crescere come cantante e come icona di stile, sfoggiando look sempre nuovi. Chi la vestirà nel 2023?

A cura di Beatrice Manca

Manca pochissimo a una nuova edizione del Festival di Sanremo: dal 7 al 11 febbraio 2023 tutta l'Italia si fermerà a guardare la gara canora che è diventata un po' un grande rito laico collettivo. Quest'anno Amadeus sarà affiancato da co-conduttrici d'eccezione: Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu. Tra i big in gara c'è grande attesa per il ritorno di Elodie con il brano Due: la cantante di Tribale è ormai una veterana del teatro Ariston, che ha visto la sua evoluzione artistica e di stile. Sono lontani infatti i capelli rosa dei tempi Amici: oggi Elodie ha affinato un gusto unico in fatto di moda, sensuale e glamour.

L'evoluzione di Elodie: l'esordio a Sanremo nel 2017

Per Elodie è la quarta volta sul palco dell'Ariston: la prima volta fu nel 2017 con il brano Tutta colpa mia. appena due anni dopo l'esordio al talent show Amici. La ragazza con i capelli rosa, com'era nota, salì sul palco con un pixie cut biondo ossigenato, make up sfumato sugli occhi e lunghi abiti statuari. La grinta c'era, ma Elodie era ancora alla ricerca di un suo stile riconoscibile. Da allora è cambiata moltissimo, sperimentando con nuovi hairstyle e colori di capelli.

Elodie in Emporio Armani a Sanremo 2017

Elodie, la diva sofisticata di Sanremo 2020

Nel 2020 la cantante tornò sul palco di Sanremo in una nuova veste, molto più audace e sicura di sé: capelli corti e biondi acconciati in onde piatte intorno al viso e abiti neri e scivolati, tutti firmati Versace, che esaltavano al meglio la sensualità graffiante della cantante di Andromeda. Dietro la metamorfosi c'era Ramona Tabita, la stylist delle star.

Elodie a Sanremo 2020 in Versace

I look da sogno di Elodie a Sanremo 2021

Un anno dopo, Elodie tornò sul palco di Sanremo accanto a Amadeus: è stata l'indiscussa regina di stile della seconda serata, indossando modelli da sogno di diversi brand: dalle frange argentate di Oscar della Renta alle rouches di Giambattista Valli. Rispetto al minimalismo sexy dell'anno precedente, nel 2021 Elodie si sbizzarì con tulle, colori accesi, glamour e scintillio.

Elodie in Oscar De La Renta nel 2021

Chi vestirà Elodie per Sanremo 2023

Adesso Elodie torna a Sanremo in veste di concorrente con un nuovo stile: negli ultimi mesi ha giocato con citazioni anni Duemila nei suoi look, sfoggiando miniskirt, top reggiseno e baggy jeans a vita bassa. La svolta stilistica è firmata dallo stylist Lorenzo Posocco, che cura anche i look di Dua Lipa. Grintosa e audace, sexy con nonchalance, sempre con un tocco di irriverenza di chi non deve dimostrare più nulla a nessuna: Elodie negli ultimi mesi ha mostrato un lato più wild e maturo nei suoi look.

Elodie in Valentino Haute Couture al Festival di Venezia

Chi la vestirà sul palco di Sanremo? Tutti gli occhi sono puntati su Valentino, brand indossato già al Festival del cinema di Venezia, ma potrebbe rivolgersi ancora a Donatella Versace o un brand dalla forte personalità come Blumarine. Una cosa è certa: sul palco ruberà la scena qualunque cosa indossi.