LDA, l’evoluzione di stile da Amici a Sanremo 2023: al Festival porterà colore e freschezza Il figlio di Gigi D’Alessio debutta in gara al Festival di Sanremo. Fanpage.it ha intervistato Ylenia Puglia, stylist di Luca D’Alessio, per scoprire qualcosa di più sul suo stile e sui look che indosserà all’Ariston.

A cura di Beatrice Manca

LDA foto via Instagram

Il cognome di famiglia rischiava di essere un'eredità ingombrante ma LDA, nome d'arte del cantante Luca D'Alessio, è pronto a volare da solo: dopo il successo ad Amici, il figlio di Gigi D'Alessio si cimenta con il palco di Sanremo 2023. Al Festival della canzone italiana arriva con la freschezza dei suoi 19 anni e una canzone d'amore, Se Poi Domani. Il palco dell'Ariston è un formidabile trampolino per i volti nuovi, che hanno la possibilità di far conoscere al pubblico la loro voce e il loro stile. E LDA di stile ne ha da vendere: Fanpage.it ha intervistato la stylist Ylenia Puglia per capire qualcosa in più sul rapporto con la moda e avere qualche piccola anticipazione sui look che vedremo all'Ariston.

Lo stile casual e colorato di LDA

Il grande pubblico ha conosciuto Luca D'Alessio nel talent show di Amici, dove il cantante ha sempre sfoggiato uno stile casual ma ricercato, fatto di giacche da college, felpe hoodie e cappellini da baseball. Dalle varsity jacket celeste polvere ai completi rosa pallido, il figlio di Gigi D'Alessio ha sempre valorizzato la freschezza della sua età giocando con tinte pop e un mix di capi streetstyle, dal denim alle sneakers. La sua firma di stile? Gli accessori, come la bandana che ha accompagnato l'uscita del suo tormentone estivo.

LDA a Saremo Giovani

Come si vestirà LDA a Sanremo 2023

La stylist Ylenia Puglia lavora con LDA da diversi mesi e, dichiara a Fanpage.it, c'è un grande feeling tra loro: "Il palco di Sanremo è emozionante, l’artista deve sentirsi al sicuro con gli abiti. Lui si fida di me, mi ha dato grande libertà di proporre e abbiamo sviluppato tutto insieme: abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra ciò che piaceva a lui come forme e vestibilità, in modo che si sentisse a suo agio, e le mie proposte". Per la stylist era importante rispettare il palco di Sanremo, ma senza snaturare la giovane età di Luca D'Alessio: "Valorizzeremo la sua freschezza nei look che presenteremo. Saranno formali, ma freschi e pieni di luce". La cifra distintiva? Il colore. "Useremo i colori dell’album in tutte le sue sfumature – spiega a Fanpage.it – il colore è il trait d’union tra ciò che ha fatto ad Amici e Sanremo. Giocheremo con il colore per ‘spezzare’ i momenti più divertenti, come la serata delle cover, e quelli più istituzionali come la serata finale, la più importante per gli artisti, oltre che quella tradizionalmente più elegante". Non resta che aspettare l'inizio del Festival per conoscere un nuovo lato di LDA.