LDA lancia il tormentone Bandana: sarà l’accessorio must dell’estate? La bandana sui capelli è un simbolo universale di vacanza, vita all’aria aperta e libertà. Dalle passerelle fino al nuovo singolo di LDA, la bandana torna protagonista dei look estivi.

A cura di Beatrice Manca

LDA è stato uno dei protagonisti della nuova edizione del talent show Amici: dietro allo pseudonimo si nasconde Luca, figlio del cantautore Gigi D'Alessio e cantante a sua volta. Il 23 aprile LDA è stato eliminato: l'avventura nel programma di Maria De Filippi è finita, ma il successo è appena cominciato. LDA ha pubblicato il nuovo singolo, Bandana, che ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo tormentone estivo. Non parliamo solo di musica, ma anche di stile: cosa fa più aria di vacanza che una bandana paisley annodata sui capelli?

LDA rilancia la moda della bandana

"Fino all’ultima parola, con il vento sulla tua bandana, bandana". Il ritornello di Bandana fa subito aria d'estate, con un fazzoletto colorato al collo o annodato sui capelli scompigliati dal sole e dal vento. Anche LDA, annunciando il suo singolo sui social, ha indossato una bandana bianca e nera in stile western, cioé annodata dietro al collo con la parte triangolare davanti. Il fazzoletto ripiegato è ormai un cult dello stile vacanziero e ha attraversato la storia della moda: gli indizi perché diventi la mania estiva ci sono tutti, dalle passerelle alle star.

la cover del singolo Bandana di LDA

La bandana, dai cow boy alle passerelle 2022

Cugina del foulard, la bandana ha attraversato un secolo di moda con il suo fascino rustico. Anche se la funzione è la stessa (un fazzoletto annodato al collo o sul capo) tra i due accessori passa un mondo: foulard è chic ed è in seta, la bandana è democratica ed è in cotone. La storia della bandana nasce nel nuovo continente, quando si cavalcava nelle praterie riparandosi dalla polvere con un fazzoletto sulla bocca.

Miley Cyrus con una bandana paisley al collo

La bandana è entrata nel mito con i cow boy del Far West e poi con i motociclisti, fino agli hippie: anche quando è entrata nei nostri look vacanzieri la bandana ha mantenuto la sua natura anticonformista. Da sempre è un simbolo di vita all'aria all'aperta e di libertà.

La bandana "griffata" Fendi by Versace

Le passerelle estive l'hanno rivisitata in maniera glamour e ora che Bandana suona in tutte le radio è ora di fare un nodo (letteralmente) al fazzoletto: la bandana sarà il must have dell'estate 2022