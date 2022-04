Le prime parole di LDA dopo l’eliminazione da Amici: “Esperienza che ricorderò per sempre” Il cantante, eliminato nel corso della quarta puntata, si è fatto vedere sui social per alcune parole di ringraziamento dopo l’avventura ad Amici.

A cura di Andrea Parrella

L'avventura di LDA ad Amici è finita poche ore fa, con l'eliminazione nel corso della quarta puntatadi sabato 23 aprile. Un'avventura durata diversi mesi, che si è interrotta dopo aver perso il ballottaggio con Nunzio. A poche ore di distanza dall'eliminazione Luca d'Alessio è tornato a parlare sui social con alcune storie di ringraziamento:

Ragazzi ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per il calore che mi state regalando. È stata un'esperienza stupenda che ricorderò per tutta la vita. Voi, la produzione, la redazione, Maria, i vocal coach. Sono stati tutti speciali, dalla prima all'ultima persona.

Poi un'anticipazione sull'annuncio che farà alle 18 di domenica: "Devo darvi una bella notizia".

Nunzio resta ad Amici, Luca è fuori

Il figlio di Gigi D'Alessio è stato eliminato dalla giuria e ha salutato il programma e i suoi compagni d'avventura, in lacrime. Dopo aver placato Nunzio in preda dal panico per l'esito finale, LDA ha ringraziato tutti: "Siete stati una famiglia, vi porterò nel cuore per tutta la mia vita. Albe sei il fratello che non sapevo di avere. Nunzio sei un fenomeno, mi hai trasmesso quella spocchia buona che serve nella vita per credere in te stesso ed è una cosa che non ho sempre avuto. A te Maria ti ringrazio perché mi hai fatto diventare Luca".

Le parole di Maria De Filippi

Parole alle quali Maria De Filippi ha risposto così, ricordando come suo padre non abbia mai interferito nelle dinamiche del programma: "Forse lo sei sempre stato. Volevo dirti una cosa, tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata nonostante abbia il mio numero per dirmi di aiutarti. Mai. Non mi ha neanche fatto gli auguri di Natale" ha detto Maria De Filippi – "Eh ma questa è maleducazione però" ha replicato Luca D'Alessio ridendo. "Mi avete migliorato, grazie" ha quindi detto l'ormai ex allievo prima di uscire per sempre dalla casetta di Amici.