Veronica Peparini difende Dario e attacca la Celentano ad Amici21: “Io non ti riconosco più” Ad Amici di Maria De Filippi stasera un altro scontro che ha visto protagonista Alessandra Celentano, questa volta attaccata da Veronica Peparini che ha difeso il suo allievo Dario.

A cura di Gaia Martino

Questa sera in onda su Canale 5 è in onda la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano tra Dario e Michele ha fatto molto discutere. Nel particolare a fare chiacchierare in puntata è stata la dura lettera della maestra indirizzata al ballerino del team di Veronica Peparini, giudicato da lei "troppo spocchioso" e con scarse proporzioni fisiche. "Potresti imparare tanto e non hai fatto nessun progresso. E di certo non sei un adone fisicamente, probabilmente lavori male" sono solo alcuni degli attacchi contenuti nella lettera che si è conclusa con: "Sii umile e fatti aiutare". A queste parole l'insegnante romana si è ribellata e dopo Raimondo Todaro, anche lei crede che la sua collega dica "tutte sciocchezze".

L'attacco della Peparini contro la Celentano

Prima dell'esibizione del guanto di sfida tra Dario e Michele, Maria de Filippi ha letto la lettera della maestra Celentano indirizzata al ballerino di Veronica Peparini. Quest'ultima ha subito difeso il suo allievo, attaccando la collega:

Voglio partire dicendo la stessa cosa che ha detto la maestra Celentano a me ovvero che sono tutte sciocchezze. Se lui sa parlare e sa rispondere credo sia un buon modo di difendersi, hai detto che non è nelle proporzioni giuste e non è una cosa carina da dire un ragazzo di 18 anni.

"Le verità sono sempre scomode, parlo di fisicità per la danza. Se a voi le verità sono scomode non è un problema mio. Poteva anche rifiutare il guanto" ha replicato subito a tono la maestra Celentano, prima di ascoltare le parole di Dario.

Ho accettato il guanto perché forse uscirò io stasera, anche per ballare. Io ho sempre fatto tutto quello che mi ha chiesto di fare.

Dario perde la sfida contro Michele

Dopo le esibizioni di Dario e Michele, protagonisti del guanto di sfida, i giudici hanno detto la loro. "Non ho visto che Dario ha sfigurato in questo guanto" ha ammesso Stash prima di dare la parola a Stefano De Martino che ha aggiunto: "Credo che questo tipo di guanto faccia bene ad entrambi, è una coreografia che non lascia spazio a nessuna imprecisione, il mio metro di giudizio è la dimostrazione di Simone (Nolasco, ndr) e quindi il mio voto va a Michele". Anche il principe Filiberto ha dato la sua preferenza al ballerino classico: "Credo che Michele sia riuscito a trasmettermi molto di più, il mio voto va a lui".