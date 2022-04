LDA saluta in lacrime Amici di Maria De Filippi: “Mi avete migliorato” Nel sesto appuntamento del Serale di Amici di Maria De Filippi è stato eliminato il cantante napoletano LDA. In casetta le parole per i suoi compagni e il confronto con Maria De Filippi prima di abbandonare il talent.

A cura di Gaia Martino

Questa sera in onda su Canale 5, nel sesto appuntamento del Serale di Amici di Maria De Filippi, sono finiti al ballottaggio finale LDA e Nunzio. Dopo aver cantato Caruso, il napoletano si è sciolto dall'emozione ed è scoppiato in lacrime. Rientrato in casetta con i suoi compagni d'avventura ha saputo del verdetto finale: è lui l'eliminato della serata.

Le lacrime dopo l'esibizione

LDA, nel corso della gara del ballottaggio finale contro Nunzio, ha cantato il brano di Lucio Dalla, Caruso. Il napoletano non è riuscito a trattenere l'emozione ed una volta terminata l'esibizione è scoppiato in lacrime. Maria De Filippi lo ha consolato, invitandolo a lasciarsi andare essendo lui sempre protagonista di gag esilaranti e creatore di scherzi divertenti contro il suo sfidante nonché grande amico Nunzio: "Lui è molto particolare, fa il tipo che si diverte dalla mattina, quando cucina, fino alla sera. È un ragazzo molto sensibile, molto emotivo, che ha un mondo dentro e si vede anche dal colore che prende ogni tanto in volto, ma ci sa anche ridere sù".

LDA è l'eliminato della sesta puntata del Serale

A dover abbandonare il talent show di Amici di Maria De Filippi è LDA. Il figlio di Gigi D'Alessio è stato eliminato dalla giuria e stasera ha salutato il programma e i suoi compagni d'avventura, in lacrime. Dopo aver placato Nunzio in preda dal panico per l'esito finale, ha ringraziato tutti:

Siete stati una famiglia, vi porterò nel cuore per tutta la mia vita. Albe sei il fratello che non sapevo di avere. Nunzio sei un fenomeno, mi hai trasmesso quella spocchia buona che serve nella vita per credere in te stesso ed è una cosa che non ho sempre avuto. A te Maria ti ringrazio perché mi hai fatto diventare Luca.

"Forse lo sei sempre stato. Volevo dirti una cosa, tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata nonostante abbia il mio numero per dirmi di aiutarti. Mai. Non mi ha neanche fatto gli auguri di Natale" ha detto Maria De Filippi – "E ma questa è maleducazione però" ha replicato subito Luca D'Alessio. "Mi avete migliorato, grazie" ha detto l'ormai ex allievo prima di uscire per sempre dalla casetta di Amici.