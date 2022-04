LDA lascia Amici: “Sono cresciuto sotto una campana di vetro, le vostre storie mi hanno arricchito” Nel daytime di martedì 26 aprile, vanno in onda gli ultimi momenti che LDA ha trascorso nella scuola subito dopo la sua eliminazione. Luca ne approfitta per spendere le ultime parole preziose per i suoi compagni.

A cura di Giulia Turco

L'uscita di LDA dalla scuola di Amici è una delle più sentite di quest'edizione del programma. Il cantante, all'anagrafe Luca D'Alessio, ha brillato non solo per il suo talento artistico, ma anche per la capacità di fare un percorso lontano dall'ombra del padre Gigi d'Alessio. Un mondo, quello del talent show di Maria De Filippi, al quale Luca si è approcciato con piena umiltà e sana competizione, che ora si trova a lasciare, insieme ai rapporti umani coltivati nella scuola che più lo hanno aiutato a crescere.

LDA saluta i suoi compagni in casetta

Nel daytime di martedì 26 aprile, vanno in onda gli ultimi momenti che LDA ha trascorso nella scuola subito dopo la sua eliminazione al serale di sabato 23 aprile. Facendo le valigie in casetta, Luca ne approfitta per spendere ultime preziose parole per i suoi compagni. "Il lato umano che si è creato qua dentro da oltre a tutto. Voi conoscete tutto di me, a differenza anche dei miei amici più cari fuori, che non possono capire fino in fondo quello che provo. È questo che mi lega ancora di più a voi", spiega Luca. "È quando perdi le cose che ne capisci davvero il valore". Tra le dediche più belle c'è quella di Alex: "Per come sei cresciuto e per il padre che hai, credo che tu sia la persona meno viziato di tutti qui dentro", spiega. "Tutte le vostre storie di sacrificio mi hanno migliorato. Nella mia campana di vetro sono realtà che non conoscevo".

I guanti di sfida di sabato 30 aprile

Si passa poi, come di consueto, alla rassegna dei guanti di sfida che animeranno la prossima puntata del serale di Amici. In vista di sabato 30 aprile, Anna Pettinelli ha lanciato un insidioso guanto di sfida ai cantanti che vedrà gareggiare Albe contro Alex, Luigi e Sissi. È lei ad essere più in difficoltà, davanti alla scrittura di barre su un testo di Califano: "Io non ho mai scritto nulla, mi mette in imbarazzo". Per quanto riguarda la danza invece, Serena si troverà a sfidare Michele in una coreografia molto tecnica che aveva già preparato per sfidare Carola.