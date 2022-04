Il serale di Amici 2022, stasera la sesta puntata: anticipazioni ed eliminati

La sesta puntata del serale di Amici va in onda sabato 23 aprile, dopo la registrazione tenutasi mercoledì 20 e in seguito alla quale sono emerse alcune anticipazioni in merito alle sfide tra gli allievi e all'eliminato di questo nuovo appuntamento serale con il talent show di Maria De Filippi. Non mancheranno le consuete manche tra le varie squadre, tra ballerini e cantanti rimasti in gara, ma ad abbandonare la trasmissione è uno degli allievi della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, ovvero Nunzio.