Amici 21, le anticipazioni della sesta puntata del Serale: chi è stato eliminato Le anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici 2022, che andrà in onda sabato 23 aprile: ballottaggio ed eliminato. Attenzione spoiler.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 23 aprile andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici 2021-2022. L'appuntamento con il talent di Maria De Filippi è alle 21.15 su Canale5, ma la registrazione si è conclusa oggi (mercoledì 20 aprile) e sono già state diffuse le prime anticipazioni sugli eliminati tramite il profilo Twitter Amici News. Attenzione: Spoiler.

Nunzio è l'eliminato della sesta puntata, ha perso al ballottaggio contro LDA

Stando a quanto riporta Amici News, anche questa settimana sarà un solo allievo a dover abbandonare il serale. Al ballottaggio finale sono finiti il cantante LDA e il ballerino Nunzio, che si sono esibiti rispettivamente con una versione del brano Il Cielo è sempre più Blu e con una coreografia sulle note di Bella Ciao. A dover abbandonare definitivamente la scuola è stato Nunzio, ballerino che in questa edizione ha anche divertito il pubblico con i suoi "tutorial" di danza latinoamericana indirizzati alla maestra Alessandra Celentano

Le anticipazioni della puntata del Serale di Amici 2022, nessun ospite

Diversamente dalle altre settimane, nella sesta puntata del Serale di Amici 2022, stando ad Amici News, non ci sarà nessun ospite. Tuttavia, Stash lascerà per un momento il suo ruolo di giudice e conquisterà il centro del palco per esibirsi insieme alla sua band, i The Kolors, regalando un momento musicale al pubblico, al di fuori delle sfide tra le squadre e i ragazzi rimasti in gara.