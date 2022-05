Luigi Strangis e il rapporto con Carola: “Sono stato sincero con lei, abbiamo preso strade diverse” Luigi Strangis torna sull’argomento Carola Puddu a Verissimo, il giovane cantante ha spiegato di non avere tempo per intraprendere una relazione: “Non mi andava di vivere una cosa che non faceva bene a lei”.

A cura di Gaia Martino

Luigi Strangis, il vincitore di Amici di Maria De Filippi, è stato oggi ospite nel salotto di Verissimo. Il giovane cantante è cresciuto molto grazie al talent show, come raccontato a Fanpage.it, e ha avuto l'opportunità di conoscere nuovi amici. "Quando sono andato a fare i casting non ero pronto, ma io ci tenevo, era un sogno per me. In casetta ero aperto con tutti, sempre pronto ai consigli. Si sono create tante amicizie" sono state le sue parole nello show di Silvia Toffanin. Oltre Alex con cui ha avuto un rapporto fatto di alti e bassi, Luigi ha stretto un legame speciale con la ballerina Carola Puddu. Lei si dichiarò innamorata prima della sua eliminazione in una delle puntate del Serale: oggi il cantante ha ammesso di provare un profondo bene per lei ma di non avere tempo per una relazione.

Le parole di Luigi su Carola Puddu

Luigi Strangis a Verissimo ha parlato del suo rapporto con Carola Puddu che nel talent si dichiarò a lui. Il cantante ha confessato di essere stato sincero con lei: non ha tempo ora di intraprendere una relazione, di vivere qualcosa che "a lei non farebbe bene", ha spiegato. Non ha però nascosto il bene profondo che prova per lei.

Io e Carola abbiamo legato tantissimo. Ho cercato di essere sincero con lei, le voglio molto bene, ed è per questo che non mi andava di vivere una cosa che non faceva bene a lei. Sono sicuro che ci incontreremo. Lei è arrivare dove vuole, la stimo tanto e un rapporto ci sarà sempre ma non so cosa succederà.

"Non ho tempo per una relazione"

Luigi ha aggiunto di essere ora concentrato unicamente sul suo percorso musicale. Non avrebbe tempo di viversi un "amore" avendo, inoltre, entrambi preso due strade diverse.

Leggi anche Luigi Strangis è il vincitore di Amici 2022