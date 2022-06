Gli allievi di Amici 21 di nuovo insieme: la reunion di gruppo dopo la finale e il brindisi per Alex I finalisti di Amici 21 si sono riuniti ieri a Ostia per il Tim Live Show: con le IG story pubblicate nei loro profili personali hanno mostrato la reunion, poi a mezzanotte il party di compleanno per Alex.

A cura di Gaia Martino

Gli allievi di Amici di Maria De Filippi 2021/2022 si sono riuniti per il Tim Live Show ieri sera, si sono esibiti sul palco del Teatro Antico di Ostia insieme ad Elena D'Amario, la ballerina professionista del talent che ha condotto l'evento. Le star dell'ultima edizione del programma andata in onda – Serena Carella, Albe, Sissi, il vincitore Luigi Strangis, Alex e Michele – hanno cantato i brani che li hanno resi famosi mentre i due ballerini si sono esibiti nelle loro migliori performance, regalando al pubblico uno spettacolo indimenticabile. Oltre alle IG story pubblicate dai ragazzi, anche la foto di gruppo resa online dalla pagina ufficiale di Amici.

La reunion degli allievi di Amici 21

A distanza di un mese dalla finalissima, andata in onda lo scorso 15 maggio, gli allievi di Amici 21 arrivati sino alla puntata finale si sono riuniti per cantare ed esibirsi di nuovo insieme al Tim Live Show, condotto da Elena D'Amario. Luigi, Sissi, Albe, Serena, Michele ed Alex hanno fatto cantare, urlare e divertire i spettatori che sono accorsi al Teatro Antico di Ostia per vederli dal vivo: il vincitore sulle note di Tienimi Stanotte ha fatto esplodere la folla. Oltre ad essersi ripresi con i loro smartphone pubblicando nuove stories insieme, si sono scattati una foto di gruppo resa pubblica dal profilo ufficiale Instagram di Amici.

A mezzanotte la festa per Alex

Dopo lo spettacolo, i finalisti di Amici si sono poi riuniti per festeggiare Alex che oggi, 16 giugno, compie 22 anni. A mezzanotte, dopo il countdown, hanno brindato tutti insieme per il cantante: nel video reso pubblico da lui stesso si vedono Albe e Luigi che con un bicchiere tra le mani urlano e lo festeggiano. Poi le IG story di auguri da parte della fidanzata Cosmary Fasanelli – "Tantissimi auguri anche qui bimbo" ha scritto a corredo di alcune foto di coppia – e di Albe che ha reso pubblica una foto divertente fatta con un filtro Instagram.