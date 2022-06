Albe scherza sulla partenza di Serena per New York: “La distanza che ci divide in Italia è uguale” Albe a Casa Chi racconta come sta vivendo il successo dopo Amici di Maria de Filippi: ha raccontato delle reazioni dei suoi genitori, poi del suo rapporto con la fidanzata Serena Carella conosciuta nel talent show. La partenza della ballerina per New York li allontanerà ma il giovane ci ha scherzato su.

A cura di Gaia Martino

A Casa Chi, Alberto La Malfa alias Albe ha raccontato della sua vita oggi, cambiata grazie al successo scoppiato dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Il 17 giugno pubblicherà il suo primo EP che conterrà i singoli Karma, Millevoci, Così bello, Prima di te, Giravolte. Il giovane è pronto per gli instore per firmare copie e conoscere dal vivo i suoi fan, intanto si sta godendo la sua storia d'amore con Serena Carella, conosciuta nel talent show. I due si preparano a separarsi perché la ballerina presto partirà per New York dopo aver vinto una borsa di studio per la Ailey School.

Le parole di Albe sulla fidanzata Serena Carella

Albe non sembra essere spaventato dalla partenza imminente della sua fidanzata Serena Carella. Ha raccontato che si stanno godendo questi giorni insieme prima della partenza ma la distanza non li separerà. "Ci vedremo come fanno tutte le coppie a distanza" ha spiegato prima di far sorridere i giornalisti in video: "Ho fatto un calcolino, la distanza casa mia a casa sua in Italia è uguale a quella da casa mia a New York. Il tempo è quello". Lui è di Alfianello, in provincia di Brescia, mentre lei è di Cerignola, in provincia di Foggia: trovandosi già ora così distanti, Albe è sicuro che la loro relazione non avrà problemi con la lontananza Italia-New York.

Albe e Serena in Puglia dopo Amici

I genitori di Albe dopo Amici

Albe a Casa Chi ha raccontato le reazioni dei suoi genitori dopo il successo di Amici. "Non mi ritengo ancora arrivato, però quando ho detto a papà che volevo iscrivermi ad Amici mi mandò a quel paese, non ci credeva neanche lui. Ora è diventato un algoritmo umano, mi aggiorna sul mio rendimento in streaming" ha svelato, mentre la sua mamma ha appeso al muro gigantografie del figlio. "Il mio idolo è Justin Bieber" infine ha raccontato, sostenendo di ispirarsi proprio alla star che in questo periodo sta lottando contro la sindrome di Ramsay Hunt.