Alex dopo Amici insieme a Cosmary, la prima foto sui social è (inaspettatamente) del cantante L’ultima volta che si erano salutati era stata prima della fase serale di Amici. Mentre da parte della ballerina non era arrivato ancora nessun segnale, Alex si è spinto a pubblicare uno scatto di Cosmary accompagnato da un cuoricino rosso.

A cura di Giulia Turco

Alex e Cosmary sono finalmente di nuovo insieme. I due ex allievi di Amici sono tra le coppie sbocciate durante il programma, ma com'è noto per i fan del cantante che ha sfiorato la vittoria del talent, il loro amore è sempre rimasto lontano dagli occhi più indiscreti. Mentre la ballerina si è lasciata andare in non poche occasioni a dimostrazioni di affetto esplicite, Alex non ha mai perso la sua natura taciturna e introversa, preferendo tenere per sé il sentimento che lo lega a Cosmary. Eppure, una volta uscito dalla scuola, non ha potuto fare a meno di condividere la gioia di essere finalmente riuniti.

Alex posta uno scatto di Cosmary

Inaspettatamente è proprio il cantante a rendere pubblico il fatto che la loro storia stia continuando anche fuori dal programma. L'ultima volta che si erano salutati era stata prima della fase serale di Amici, subito dopo l'eliminazione di Cosmary. Mentre da parte della ballerina non era arrivato ancora nessun segnale, Alex si è spinto a pubblicare uno scatto di Cosmary accompagnato da un cuoricino rosso. Nessuna dichiarazione d'amore esplicita, ma tanto basta ai fan della coppia per tirare un sospiro di sollievo. Ora sarà il futuro a sondare la solidità del loro rapporto, ma quel che è certo è che la mancanza in questi mesi si è fatta sentire e i due ballerini si godranno il tempo insieme, finalmente lontano dalle telecamere.

(Cosmary nelle Instagram Story di Alex)

La dedica di Cosmary ad Alex prima della finale

D'altronde era chiaro che la ballerina attendesse con ansia il ritorno di Alex, che non ha mai smesso di sostenere fino all'ultima puntata. Su Instagram gli aveva dedicato dolci parole di incoraggiamento prima della serata decisiva: "Vorrei dedicare un pensiero speciale a te, Alex, che sei stato parte fondamentale del mio percorso. Questa è stata l’ultima volta che ti ho visto e ti ho abbracciato e mi sembra passata una vita ma finalmente ci siamo, finalmente potrò abbracciarti di nuovo, forte così. Non vedo l’ora di vederti brillare ancora su quel palco, perché fino ad oggi non hai fatto altro che stupirmi con ogni tua esibizione. Ma ancor di più non vedo l’ora di averti di fronte e darti tutto l’amore che meriti".